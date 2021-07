Uetze

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Uetze ist am Montag, 26. Juli, auf null gesunken. Das ist spitze in der Region Hannover, für die das Robert-Koch-Institut (RKI) am selben Tag einen Inzidenzwert von 35,4 meldet. Das ist deutschlandweit der zehnthöchste Wert.

Hat das Auswirkungen auf Uetzes Feriencamp?

Wie die Corona-Regeln der neuen Situation angepasst werden, wird in einer neuen Landesverordnung, die für 28. Juli angekündigt ist, vorgegeben. Die Region Hannover verzichtet auf eine neue Allgemeinverfügung. Möglicherweise treffen die neuen Landes-Corona-Regeln auch mehrtägige Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Denkbar ist, dass alle Beteiligten zweimal in der Woche einen Corona-Schnelltest machen müssen. Im Uetzer Freibad findet zurzeit das fünftägige Feriencamp der Gemeindejugendpflege mit 40 Kindern statt. Die Gemeindeverwaltung wird entscheiden, ob und wie sie handelt, sobald eine neue Verordnung vorliegt.

An die neue Verordnung müssen sich auch die Uetzer halten, obwohl das Gesundheitsamt der Region seit Freitag, 16. Juli, keine Corona-Neuinfektion für die Gemeinde gemeldet hat. Als akut infiziert gelten am Montag, 26. Juli, drei Uetzer. Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist bei 718 Frauen, Männern und Kindern in der Gemeinde das Virus nachgewiesen worden. 18 Menschen sind an und mit Covid-19 gestorben. Den letzten Todesfall meldete die Region am 19. Mai.

Für Uetzes Nachbarstadt Lehrte gibt das Gesundheitsamt nach dem Wochenende acht Neuinfektionen und einen Inzidenzwert von 22,2 (Freitag, 23. Juli: 22,2) an. In Burgdorf ist die Inzidenz von 15,9 am Freitag auf 12,7 am Montag gesunken, bei einer Neuinfektion. Den höchsten Wert in der Region hat außer der Landeshauptstadt mit 44,3 die Stadt Garbsen mit 42,6. Eine Inzidenz unter zehn haben außer Uetze nur noch Barsinghausen (8,6) und die Wedemark (9,9).

So sieht es in den Nachbarkreisen auss

Auch in den benachbarten Landkreisen Celle, Gifhorn und Peine, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, sind die Inzidenzwerte seit Freitag leicht gefallen oder stabil. Für Celle meldet das RKI für den 26. Juli eine Inzidenz von 11,7 (Freitag 11,7), für Peine von 11,1 (14,1) und für Gifhorn von 15,9 (19,8).

Von Anette Wulf-Dettmer