Uetze

Die Region Hannover meldet am Mittwoch, 11. August, für die Gemeinde Uetze eine Sieben-Tage-Inzidenz von 4,9 (Dienstag: 9,7). Seit dem 30. Juli wurde ein weiterer Uetzer Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet, damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen seit Pandemieausbruch auf 723. Akut infiziert sind sieben Menschen. Gestorben sind 18 Uetzer an oder mit Covid-19.

Schnelltestangebote werden weniger

Schnelltests können in Uetze nach wie vor gemacht werden. Das Outdoor-Testzentrum auf dem Famila-Markt, in dem sich die Menschen ohne Anmeldung testen lassen können, ist jedoch nur noch freitags, sonnabends und montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die apotheca im Gesundheitszentrum an der Burgdorfer Straße testet ebenfalls weiter, aber nur wie es die jeweilige personelle Besetzung erlaube, sagt ein Mitarbeiter auf Anfrage. Deshalb sei eine Anmeldung erforderlich. Zudem testen weiterhin niedergelassene Ärzte im Gemeindegebiet.

Einen niedrigeren I-Wert als Uetze haben am Mittwoch nur Sehnde und Pattensen. Für beide Kommunen wurde eine Inzidenz von Null gemeldet. Das heißt, in den vergangenen sieben Tagen ist dort keine neue Corona-Infektion nachgewiesen worden. Für Burgdorf wird ein I-Wert von 6,3 bei fünf akut Infizierten und 1127 Corona-Fällen seit Pandemiebeginn gemeldet.

Lage in Lehrte spitzt sich zu

In Uetzes Nachbarstadt Lehrte spitzt sich die Lage hingegen wieder leicht zu. Am 11. August meldet die Region sechs Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden und einen Inzidenzwert von 42,2 (Dienstag: 33,3). Das ist der zweithöchste Wert aller 21 Regionskommunen. Spitzenreiter ist Ronnenberg mit 72,5. Wie die Region Hannover auf Nachfrage mitteilt, seien die aktuellen Neuinfektionen nicht in Kitas oder Seniorenheimen aufgetreten. Offenbar hätten sich die Betroffenen im familiären Umfeld angesteckt.

Für die gesamte Region meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch einen Inzidenzwert von 26,6 (Dienstag: 26,8), wobei sechs Kommunen unter zehn liegen. Damit hat die Region Hannover die siebthöchste Inzidenz aller niedersächsischen Landkreise.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Celle, Gifhorn und Peine, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, sind die Inzidenzwerte seit Montag gestiegen. Für Celle meldet das RKI am 11. August eine Inzidenz von 18,4, für Peine von 7,4 und für Gifhorn von 21,5. Die Inzidenz – Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – in Niedersachsen liegt am Mittwoch bei 18,8, fünf Bundesländer haben einen niedrigeren Wert.

Von Anette Wulf-Dettmer