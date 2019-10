Clansmen setzen der schottischen Kultur ein auffälliges Denkmal

Uetze

Die Skulptur des Tam O’Shanter, eine Figur des schottischen Nationaldichters Robert Burns, steht vor den Hallen des Life Pub an der Benroder Straße. Mit dieser Skulptur setzten die Clansmen Uetze – der Verein besteht seit zehn Jahren – ein jederzeit sichtbares Zeichen für ihr Anliegen, die schottische Kultur und Lebensweise sowie die Erinnerung an Burns (1759-1796) zu pflegen.

Die feierliche Enthüllung des dynamischen Denkmals verfolgten 80 Besucher, darunter auch Bürgermeister Werner Backeberg. Die stilechte musikalische Begleitung lieferten die Clansmen Big Pipes. Sie ließen auf ihren Dudelsäcken unter anderem die schottische Nationalhymne „Flowers of Scotland“ erklingen. Die mannshohe Skulptur aus Metall erinnert an eine Szene aus Burns’ Gedicht „Tom O’Shanter“, das er im 18. Jahrhundert verfasste: Sie stellt die Flucht Tam O’Shanters auf seinem Pferd Maggie dar. Es ist der Höhepunkt einer schauerlichen Jagd der Hexen und Dämonen, die ihm nach dem Leben trachten.

Die Zeremonie an der Benroder Straße erregte die Aufmerksamkeit von Passanten und Autofahrern. „Viele machten halt, stiegen aus und informierten sich über die Figur“, berichtet Vorstandsmitglied Colin Garriok. Was es mit dem schottischen Denkmal, das übrigens in die offizielle Auflistung von „ Robert Burns World Federation“ eingetragen ist, auf sich hat, das erklärt ein Schild an der Figur.

Einmal im Jahr gedenken die Clansmen Uetze dem von ihnen verehrten Dichter Robert Burns mit schottischen Speisen und dem hochprozentigem Nationalgetränk.

Seit zehn Jahre pflegen die Clansmen die schottische Kultur in Uetze.

Von Isabel Becker und Anette Wulf-Dettmer