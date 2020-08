Hänigsen

Ein wenig Verwirrung hat bei einigen Eltern am Donnerstagmorgen schon geherrscht, als fünf Schulbusse in kurzen Abständen an der Haltestelle Am Pappaul in Uetze-Hänigsen hielten. „Ist das nun der richtige Bus?“ Es war für die Eltern schließlich eine Premiere. Sie hatten sie ihre Kinder zur Haltestelle begleitet, weil erstmals ein öffentlicher Bus von Hänigsen direkt zur Oberschule in Wathlingen im Landkreis Celle fuhr.

Der Bus bringt künftig an Schultagen bis zu 65 Kinder aus Hänigsen, Obershagen, Krätze und Altmerdingsen in die Nachbargemeinde. Pünktlich um 7.28 Uhr fuhr der erste Bus mit etwa 50 Jungen und Mädchen ab. Zehn weitere stiegen am Zwischenstopp in Hänigsen-Riedel zu. Am Nachmittag gegen 13 und 15 Uhr wurden die Kinder von Bussen zurückgebracht.

Gemeinde stellt weiteren Fahrradständer auf

„Wir freuen uns sehr“, sagte Sandra Grobe, Elternratsvorsitzende der Oberschule Wathlingen, am Morgen vor der Abfahrt. „Zwei Jahre haben wir unsere Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren. Das war oft eine logistische und zeitliche Herausforderung für uns.“ Am ersten Tag kamen 15 Kinder mit dem Fahrrad zur Haltestelle.

Doch dabei wird es in Zukunft wohl nicht bleiben. Deshalb hat Hänigsens Ortsbürgermeister Norbert Vanin nach eigener Aussage bereits das Gespräch mit der Gemeindeverwaltung gesucht. „Es soll einen zusätzlichen Fahrradständer geben, damit zukünftig kein Chaos mit den abgestellten Rädern entsteht“, sagte er. Wann diese aufgestellt werden, ist allerdings noch offen. „Das Team des Regiebetriebs kümmert sich, das kurzfristig umzusetzen.“

Hänigsens Ortsbürgermeister Norbert Vanin sorgt dafür, dass die Fahrräder ordnungsgemäß abgestellt werden. In Zukunft soll ein zusätzlicher Fahrradständer aufgestellt werden. Quelle: privat

Schüler überqueren Straße in gefährlicher Kurve

Der Ortsbürgermeister stellte am Donnerstag fest, dass viele Schüler auf dem Weg zur Haltestelle die Straße Burgdorfer Berg an der nächstgelegene Ampel nahe der Kirche überqueren. „Einige wollten aber direkt in der scharfen Kurve, die schwer einzusehen ist, die Seite wechseln“, schilderte Vanin. Zwei vorbeifahrende Polizeibeamte sahen dies und redeten mit den Kindern. „Der Kontaktbeamte der Polizei wird das in den nächsten Tagen im Auge behalten“, sagte der Ortsbürgermeister.

Die Elternratsvorsitzende Grobe hat für die nahe Zukunft noch einen großen Wunsch. „Es fehlt noch der Fahrkartenverkauf in Hänigsen.“ Seit der Schließung des Kiosks vor einigen Jahren sei das vor Ort nicht mehr möglich. Die Eltern und auch Vanin hatten bereits das Gespräch mit Schreibwarenhändler Schüler gesucht. In den Filialen in Uetze und Burgdorf würden Fahrkarten verkauft.

Von Mark Bode