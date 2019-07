Uetze/Hannover/Sarstedt

Einen Ausflug ins All können Interessierte am Mittwoch, 24. Juli, unternehmen. Der Wissenschaftler Benjamin Knispel vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik nimmt Besucher mit ins GEO600, dem weltweit ersten Gravitationswellendetektor. Dort erfahren sie, wie Wissenschaftler ihr Ohr ins Weltall halten und was dort zu hören ist. Treffpunkt für die Studientour um 14 Uhr am Institut, Callinstraße 38 in Hannovers Nordstadt. Dort wird Knispel die Teilnehmer zunächst in das Thema einführen. Danach geht es um 15 Uhr mit einem Oldtimerbus zur Anlage nach Sarstedt. Der Bus bringt die Besucher gegen 18 Uhr wieder zurück zum Institut.

Ein Ticket für den wissenschaftlichen Ausflug kostet 10 Euro. Anmeldungen – es stehen insgesamt 30 Plätze zur Verfügung – sind unter Telefon (0511) 616-22208 und per E-Mail an hoerregion@region-hannover.de möglich.

Netzwerk Hörregion Hannover

Diese nicht alltägliche Tour findet im Rahmen der Hörregion Hannover statt. Die Region Hannover hat dieses Netzwerk entwickelt – mit der Absicht, auf den Hörsinn in seinen unterschiedlichen Facetten aufmerksam zu machen. Denn in und rund um die niedersächsische Landeshauptstadt gibt es eine deutschlandweit einzigartige Vielfalt von herausragenden Unternehmen, Einrichtungen und Initiativen rund um Schall, Klang und Akustik – in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Bildung und Kultur.

Weitere Infos und Angebote zur Hörregion finden Sie auf www. hörregion-hannover.de.

Von dt