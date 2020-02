Gerichtsprozess: Müssen Uetzes Schützen für Brandlöcher im Festzelt zahlen?

Uetze/Burgdorf

Muss der Uetzer Schützenverein dem Zeltverleih Hartmut Schulz 5000 Euro Schadenersatz zahlen? Diese Frage wird die Burgdorfer Amtsrichterin Annette Schmidt am Donnerstag, 5. März, beantworten. Dann will sie ihre Entscheidung im Zivilprozess des Unternehmens gegen den Verein verkünden.

Der Zeltverleih Schulz wirft den Schützen vor, beim Schützenfest 2018 am letzten Festtag mit einem Feuerwerk das Festzelt beschädigt zu haben. Beim ersten Verhandlungstag im November vor dem Amtsgericht Burgdorf hatte Firmenchefin Marga Schulz behauptet, der Verein habe bei einem Feuerwerk unerlaubt Raketen abgefeuert, und diese hätten Löcher in die Zeltbahnen gebrannt. Für den Abschuss der Raketen hätten sich Festbesucher Flaschen besorgt. Dem widersprachen die Schützenvereinsmitglieder: Es seien handelsübliche Silvesterfeuerwerksbatterien in ausreichendem Abstand vom Zelt gezündet worden, argumentierten sie vor Gericht.

Amtsrichterin befragt zwei Zeugen

Am zweiten Verhandlungstag führte die Rechtsanwältin des Zeltverleihs, Christina Musiolek, ein kurzes Video des Feuerwerks vor. Darauf seien zwar Feuerwerkskörper, aber keine Raketen zu erkennen, stellte Amtsrichterin Schmidt fest. Anschließend befragte sie zwei Zeugen, die die Klägerseite benannt hatte. Einer von ihnen ist ein 48 Jahre alter Mitarbeiter des Zeltverleihs. Er erklärte vor Gericht, dass am Morgen nach dem Feuerwerk rund 50 Hülsen von Feuerwerkskörpern auf dem Zeltdach verteilt gewesen seien. „Es lagen auch zwei bis drei Raketen auf dem Dach“, sagte er. Die Hülsen hätten bei drei Zeltplanen Gewebeschäden verursacht. „Ich schätze, ich habe fünf, sechs, sieben Löcher gesehen“, berichtete der Zeuge.

Die 45 Jahre alte Tochter des Zeltverleihinhabers war nach eigenen Worten am Schützenfestsonntag am Nachmittag nur kurz im Festzelt gewesen. „Es hat mich jemand nach leeren Flaschen gefragt“, sagte sie. Weil eine solche Frage öfter bei Schützenfesten gestellt werde, habe sie diese auch herausgegeben. Es sei nicht die Rede davon gewesen, dass die Flaschen für ein Feuerwerk benötigt würden, gab sie vor Gericht an.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller