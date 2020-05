Bunte Steinreihe schmückt den alten Friedhof in Uetze

Uetze

Annähernd 300 bunte Steine liegen wie an einer Perlenschnur aufgereiht am Wegesrand auf dem alten Friedhof in Uetze. Kinder und Erwachsene haben sie dort abgelegt. Schmetterlinge, Herzen, Störche, Regenbogen und andere Motive zieren die Steine.

Doreen Stebner hatte die Idee dazu: „Ich bemale schon seit zwei Jahren Steine“, sagt die Uetzerin. Ursprünglich habe sie die mit Acrylfarbe angemalten Steine irgendwo ausgelegt, um einem Finder eine Freude zu bereiten. Nachdem die Kindergärten und die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden, rief sie über die Facebook-Gruppe Fuhsesteine Eltern dazu auf, gemeinsam mit den Kindern Steine zu verzieren und diese dann auf dem alten Friedhof in einer langen Reihe auszulegen.

Dieser Stein mit zwei Störchen liegt in der Steinreihe auf dem alten Friedhof. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Steine sollen liegen bleiben

Mittlerweile ist die Steinreihe etwa 25 Meter lang. „Die Steine sind aus verschiedenen Ortschaften, nicht nur aus Uetze“, sagt Stebner. Die meisten Kinder seien stolz darauf, ihre verzierten Steine auf dem alten Friedhof zeigen zu dürfen. Neben der Steinreihe liegt ein Zettel mit der Bitte, die Steine liegen zu lassen. Außerdem steht dort: „Sammelt Steine, malt sie daheim an und legt sie hier an. Mal sehen, wie lang die Schlange wird.“

Nach den Worten des Rentners Volker Harmgardt, war es nicht ganz einfach, die Erlaubnis für das Vorhaben einzuholen. „Man kann ja nicht einfach Steine auf den Friedhof legen“, sagt Harmgardt. Daher habe er zunächst Pastorin Heidrun Kück angerufen, weil der ehemalige Friedhof Eigentum der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde ist. Die Pastorin habe den Kirchenvorstand gefragt, und der habe grünes Licht gegeben, erzählt der Rentner.

Der Bauhof ist informiert

Kück bat Harmgard, den Bauhof zu informieren, weil die Gemeinde den ehemaligen Gottesacker als Park nutzt und der Bauhof die Grünanlage pflegt. Bauhofleiter Mathias Krüger habe darum gebeten, die Steine so am Wegesrand aufzureihen, dass sie beim Mähen des Rasens nicht behindern, sagt Harmgardt. Laut Rathaussprecher Andreas Fitz begrüßt die Gemeindeverwaltung die Aktion: Das Bemalen der Steine sei eine schöne Beschäftigung für Kinder während der Pandemie.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller