Hänigsen/Wathlingen/Burgdorf

Die Bürgerinitiativen Umwelt Uetze und Wathlingen werden nicht am Mediationsverfahren zum Wathlinger Kaliberg teilnehmen. Das hat der Wathlinger Vorsitzende Holger Müller auch im Namen seiner Uetzer Mitstreiter dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in einem offenen Brief mitgeteilt. Der Konzern K+S will die Rückstandhalde mit Bauschutt und belastetem Bodenaushub abdecken. Seit 2017 läuft dafür das Genehmigungsverfahren, im Fachjargon Planfeststellungsverfahren genannt.

Bisher gab es zwei Treffen im Rahmen des Mediationsverfahrens. Schon da waren die Stühle der Umwelt-Initiativen aus Uetze und Wathlingen frei geblieben. Vergeblich hat sich Mediator Jan Nicolai Hennemann darum bemüht, die Bürgerinitiativen (BIs) doch noch für eine Teilnahme an dem Verfahren zu gewinnen.

Zwar erachteten die BIs grundsätzlich einen runden Tisch für sinnvoll, schreibt Müller nun Althusmann. „Voraussetzung wären für uns ergebnisoffene Gespräche und ein Aussetzen des Planfeststellungsverfahrens für deren Dauer“, fährt er fort. Beim Mediationsverfahren müsse es vorrangig um die mangelhaften beziehungsweise fehlenden Untersuchungen der Halde, der Haldenbasis und des Grundwassers sowie um die Umweltinformationen gehen, die das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zurückhalte.

Rüstungsaltlasten sind im stillgelegten Bergwerk

Mit Untersuchungsergebnissen hessischer und thüringischer Behörden lassen sich nach den Worten des BI-Vorsitzenden Theorien und Annahmen des Konzerns K+S zu Kalirückstandshalden widerlegen. Ein Problem seien die Rüstungsaltlasten im stillgelegten Bergwerk Niedersachsen Riedel. „K+S will das Bergwerk weiter fluten, obwohl dadurch der Rückversatz der Halde (als Alternative zur Haldenabdeckung) unzulässig vereitelt würde“, schreibt Müller. Zudem gefährde die Flutung wegen der Altlast das Grundwasser. Müller erinnert daran, dass der Celler Kreistag das Einvernehmen mit der wasserrechtlichen Genehmigung für die Haldenabdeckung verweigert hat.

Planfeststellung ruht seit Mitte 2020

Die Celler Kreispolitiker hatten Anfang 2020 die wasserrechtlichen Genehmigung nur für den Bau des Recyclingplatzes – der zu diesem Zeitpunkt allerdings schon gebaut war – nicht erteilt. Auf der Anlage soll der Bauschutt für die Kaliberg-Abdeckung aufbereitet werden. Durch das Veto der Celler geriet das Planungsfeststellungsverfahren unter der Regie des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) ins Stocken. „Solange das Verfahren um das wasserrechtliche Einvernehmen für die Recyclinganlage nicht abgeschlossen ist, lassen wir das Planfeststellungsverfahren ruhen“, sagte LBEG-Sprechers Eike Bruns im August 2020. Aktuell weist er den Vorwurf der BIs zurück, das LBEG halte Informationen zurück: „Wir beantworten die Fragen der Bürgerinitiativen, soweit es möglich ist.“

Ausgang der Mediation ist offen

Mediator Jan Nicolai Hennemann akzeptiert nach eigenen Worten die Entscheidung der Bürgerinitiativen. „Das Mediationsverfahren ist ein freiwilliges Verfahren“, sagt er. Er habe gute Gespräche mit den BIs geführt. Sie könnten ihn jederzeit ansprechen und eventuell später noch hinzustoßen. Sinn des Mediationsverfahrens sei, dass die verschiedenen Parteien ihre unterschiedlichen Interessen einbringen könnten. Ziel müssten Lösungen sein, die diesen Interessen gerecht würden und nachhaltig seien. „Wie diese Lösungen aussehen werden, weiß noch keiner“, sagt Hennemann. Daher sei der Ausgang des Mediationsverfahrens offen.

Bürgermeister sitzen mit am Tisch

Während des Verfahrens säßen die rund 25 maßgeblichen Akteure an einem Tisch, berichtet Hennemann. Zum Beispiel seien die Bürgermeister der Gemeinde Uetze, der Stadt Burgdorf, der Gemeinde Nienhagen, der Samtgemeinde und der Gemeinde Wathlingen ebenso wie Vertreter des LBEGs, anderer Behörden und des Konzerns K+S dabei. Wenn es um das Thema Verkehr gehe, sei auch ein Vertreter der Ortschaft Hänigsen willkommen. Zu bestimmten Themen würden Fachgutachter eingeladen. Bei den Treffen sitzen laut Hennemann immer 30 bis 40 Personen am Tisch.

Mediation dauert mindestens bis zum Sommer

Nach Hennemanns Worten standen bei den ersten beiden Zusammenkünften organisatorische Fragen auf der Tagesordnung. Inhaltliche Ergebnisse seien auch noch nicht beim Dezembertreffen zu erwarten. Bei den Folgeterminen sollen Themen wie Verkehr, Grundwasserversalzung, Rüstungsaltlasten, Abdeckmaterialien und Nachnutzung zur Sprache kommen.

„Die Parteien haben ein Interesse, dass es so zügig wie möglich vorangeht“, sagt der Mediator. Daher hätten sie monatliche Treffen vereinbart. Wie lange das Mediationsverfahren dauere, sei offen. Bei einem optimalen Verlauf könne es im nächsten Sommer enden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller