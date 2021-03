Viele Menschen sehnen sich aktuell nach Büchern, die Bücherei in Uetze hat sie. Doch die schließt erst einmal während der Osterferien – eine Ausleihe ist allerdings trotzdem möglich.

Die Leserin Rosemarie Böhnke (links) gibt am geöffneten Fenster ausgeliehene Bücher der Büchereileiterin Ruth Andresen zurück. So wird die Buchausleihe am 1. und 8. April auch ablaufen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)