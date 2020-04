Brandserie hält Uetzer Feuerwehr am Wochenende in Atem

Uetze

Eine ungewöhnliche Häufung von Bränden hat es am vergangenen Wochenende in der Ortschaft Uetze gegeben. Viermal sind die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Uetze alarmiert worden – zunächst brannten Bäume, dann die Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs. Die Polizei in Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntag um 19.40 Uhr ging bei der Uetzer Feuerwehr der Alarm ein: Feuer in einer Scheune am Seeweg. Wie Feuerwehrsprecher Uwe Richter berichtet, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus der Rückseite der Scheune, die in etwa 200 Meter Entfernung zur Kleingartenkolonie Sonnenland steht. Unter Atemschutz machten sich die Feuerwehrleute ans Löschen. Von außen gelang es laut Richter, das Feuer schnell einzudämmen. Daraufhin ging ein weiterer Trupp ins Innere der Scheune. „Bereits nach 20 Minuten war das Feuer aus“, berichtet Richter.

Dank des schnellen Eingreifens ist die Scheune weitgehend erhalten geblieben. An der Rückseite wurde sie jedoch stark beschädigt. „Das war ein Schreck in der Abendstunde“, sagt Landwirt Dieter Katenhusen am nächsten Morgen. Angerufen und alarmiert habe ihn ein Berufskollege, der vom Eltzer Weg aus die Scheune sehen kann. Er sei sofort rausgefahren, berichtet Katenhusen. „Als ich die Scheune erreichte, hatte die Feuerwehr den Brand schon gelöscht.“

Der Brand in der Scheune entstand an einer Ecke des Gebäudes. Ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, wollen die Brandermittler klären. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Scheune ist immer wieder Ziel von Randalierern

Er habe dann noch sechs Anhänger mit dem Trecker aus der Scheune gefahren, um die Suche nach möglichen weiteren Glutnestern zu erleichtern, sagt Katenhusen und berichtet, dass seine Scheune immer wieder Ziel von Randalierern sei. Im vergangenen Jahr habe er Dachplatten auswechseln müssen, weil Unbekannte Steine aufs Dach geworfen hätten. Zudem seien Fallrohre beschädigt und die Rückwand mit Farbe beschmiert worden, zählt er auf.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Polizei am Montagvormittag noch keine Angaben machen. Allerdings sind die Brandermittler der Kriminalpolizei gegen 11 Uhr am Brandort eingetroffen. Katenhusens Berufskollege sowie weitere Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert.

Feuerwehr löscht brennende Bäume

Begonnen hatte die Brandserie am Freitag. Am Nachmittag brannte an der Balkenbornstraße eine größere Pflanze. Den Anwohnern gelang es laut Polizeisprecher Uwe Richter, die Flammen schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Am frühen Abend stand dann ein Baum im Bereich Haarschlagweg in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.

„Am Sonnabend ging es dann gleich weiter“, berichtet Richter. Um die Mittagszeit brannte in der Raiffeisenstraße eine Tanne, die sehr dicht an einem Wohnhaus stand. Die Feuerwehr Uetze war schnell vor Ort und konnte verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergriff.

Von Anette Wulf-Dettmer und Friedrich-Wilhelm Schiller