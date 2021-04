Uetze

Der Blutspendetermin in den Osterferien ist für das DRK Uetze jährlich ein fester Posten im Kalender – und davon wird auch in diesem Jahr nicht abgewichen. Und so sind alle Spenderinnen und Spender für Donnerstag, 8. April, aufgerufen, von 14.30 bis 19.30 Uhr ins Schulzentrum Uetze, Marktstraße 6, zu kommen. Der Blutspendetermin wird unter Einhaltung strenger Hygieneregeln durchgeführt, dazu gehören die Temperaturmessung am Eingang, eine Desinfektionsstation sowie die Maskenpflicht. Für noch mehr Sicherheit werden die Organisatoren die Liegen in größeren Abstand zueinander aufstellen.

„Leider darf weiterhin kein Essen angeboten werden, es gibt aber Kaltgetränke und Kaffee“, sagt Ilona Weykopf vom DRK-Ortsverband. „Außerdem erhalten die Spenderinnen und Spender als Dank einen Einkaufsgutschein.“ Alle müssen sich vor der Blutspende mittels Personalausweis oder Führerschein ausweisen. Für Interessierte liegt bei der Blutspende die Satzung des DRK-Ortsverein Uetze zur Ansicht aus. Sie soll bei der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Von Sandra Köhler