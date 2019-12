Blaues Haus: Konzept für Dollbergens Baudenkmal als Vereinsheim steht

Das Blaue Haus in Dollbergen ist seit dem 1. Oktober 2018 ein Einzelbaudenkmal. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege hat es damals in das Verzeichnis der Kulturdenkmale in Niedersachsen aufgenommen.

Das Gebäude ist von Bedeutung für die Ortsgeschichte Dollbergens. 1950 hat es die damalige Gemeinde Dollbergen als Behelfsschule gebaut, weil die Schülerzahl nach dem Zweiten Weltkrieg wegen des Zuzugs von Flüchtlingen stark angestiegen war. Solche Behelfsschulen wurden auch in anderen Orten aus Holz errichtet. Sie wurden Holzschulen genannt. Fast überall wurden sie abgerissen – doch nicht in Dollbergen. Dort diente das Gebäude, das die Einwohner wegen des Anstrichs Blaues Haus nennen, mehrere Jahre als Jugendheim. Von März 2016 bis Anfang 2017 brachte die Gemeinde Uetze dort Flüchtlinge unter.