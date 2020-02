Uetze

Ein Einfamilienhaus an der Bentestraße in Uetze ist am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern gewesen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Garten, um an die Rückseite des freistehenden Gebäudes zu gelangen. Dort versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Danach versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch an der Verriegelungstechnik der Tür scheiterte, heißt es im Polizeibericht.

Einbrecher schlagen mit Stein Scheibe von Wohnhaus an der Uetzer Bentestraße ein

Trotzdem ließen die Einbrecher nicht von ihrem Vorhaben ab. Sie nahmen einen Stein und schlugen die Scheibe der Terrassentür ein. Dadurch wurde allerdings ein Bewegungsmelder im Haus aktiviert. Das habe vermutlich dazu geführt, dass die Täter flüchteten, ohne in das Haus eingedrungen zu sein, berichtet eine Polizeibeamtin aus Uetze. Mögliche Zeugen des Einbruchversuchs, der sich in der Zeit von Freitag, 11.30 Uhr, bis Sonntag, 14.20 Uhr, ereignet hat, können sich in der Dienststelle unter Telefon (05173) 925430 melden.

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer