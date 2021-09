Uetze

Ein 29 Jahre alter betrunkener Autofahrer hat am Freitagnachmittag gleich zwei Unfälle verursacht. Bei der zweiten Karambolage wurde eine Uetzerin verletzt.

Zunächst war der 29-Jährige um 15.15 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses an der Gifhorner Straße mit einem Firmentransporter rückwärts gegen eine Schaufensterscheibe gefahren. Dabei wurde die Scheibe vollkommen zerstört. Anschließend flüchtete der Transporterfahrer in Richtung Ortsmitte – während Mitarbeiter des Autohauses, die den Vorfall beobachtet hatten, die Polizei verständigten.

Noch während der Anfahrt einer Funkstreife zum Unfallort wurde der Polizei eine weitere Karambolage gemeldet. Um 15.20 Uhr hatte es auf der Kreuzung Seeweg/Osterstraße gekracht. Auch an dieser Kollision war der aus Burgdorf stammende Transporterfahrer beteiligt. Dort war der Firmenwagen mit einem Auto der Marke Ssangyong zusammengestoßen, der vom Seeweg nach links auf die Osterstraße in Richtung Dedenhäuser Straße abgebogen war. Der 51-jährige Ssangyong-Fahrer hatte trotz einer Vollbremsung den Zusammenprall, bei dem seine 42-jährige Beifahrerin am Arm verletzt wurde, nicht verhindern können.

Tranporterfahrer fährt Schlangenlinien

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Transporterfahrer zu schnell in die Kreuzung hineingefahren. Der Ssangyong-Fahrer berichtete den Polizeibeamten, dass er zunächst einen VW Golf vorbeigelassen habe, der Vorfahrt gehabt habe. Den Transporter habe er hingegen nicht gesehen. Weitere Zeugen gaben zu Protokoll, dass ihnen die unsichere Fahrweise des Transporterfahrers aufgefallen sei: Der Burgdorfer sei Schlangenlinien gefahren.

Den Polizisten fiel bei der Unfallaufnahme auf, dass der Transporterfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der 29-Jährige stritt allerdings ab, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der Burgdorfer musste sich danach einer Blutprobe unterziehen. Die Polizeibeamten zogen seinen Führerschein ein. Zur Höhe des Gesamtschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller