Hänigsen

Das eigene Turnier des Reit- und Fahrvereins (RuF) aus Uetze-Hänigsen ist der alljährliche Höhepunkt im Vereinsleben. Am Wochenende gingen 600 Reiter mit 850 Pferden rund 1050-mal an den Start. „Das ist eine Breitensportveranstaltung vom Führzügelwettbewerb für Kinder bis zur M**-Dressur beziehungsweise bis zum M*-Springen“, sagt RuF-Pressewartin Heidi Marz.

Der Reitsport ist oft mit dem Image behaftet, ein elitärer Sport zu sein. Das sei er in Hänigsen auf keinen Fall, widerspricht Marz. Zwar wird beim Turnier auch Sekt ausgeschenkt, und für Sponsoren gibt der Verein in einem Zelt einen Empfang. Aber ein Gourmetzelt sucht man während des Turniers vergebens. „Das wollen wir hier auch gar nicht haben“, sagt die Vorsitzende Marion Gründer. „Wir halten es eher mit Currywurst und Steak“, fügt Marz hinzu. Die Besucher liebten gerade das Bodenständige am Hänigser Turnier, betont Gründer.

200 Helfer sorgen für reibungslosen Ablauf

Nach ihren Worten erfordert die Großveranstaltung ein Jahr Vorbereitung. „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier“, sagt sie. Um das zweitägige Mammutprogramm zu bewältigen, waren nach Marz’ Angaben am Wochenende 200 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Nicht nur Vereinsmitglieder, auch Freunde und Familienangehörige unterstützten den Verein. Ehrenamtliche bewirteten die Gäste, machten Ansagen, betreuten die Startertafeln und führten Protokoll. Kai Busse aus Heeßel stand zum Beispiel am Bratwurstgrill. „Ich mache hier Arbeitsstunden für meine Frau“, sagte Busse. Erwachsene müssen 20 Arbeitsstunden im Jahr leisten, die auch von Familienangehörigen übernommen werden können.

Am Bratwurstgrill haben ehrenamtliche Helfer alle Hände voll zu tun. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die Besucher kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen. „Wir sind gekommen, um unsere zweitjüngste Enkelin zu sehen“, sagte die Hänigserin Margrit Schmidt. Reiten sei auch das Hobby ihrer Kinder gewesen. „Das liegt bei uns in der Familie“, fügte sie hinzu. „Ich bin früher selbst geritten und interessiere mich immer noch für den Reitsport“, erzählte der 82 Jahre alte Heiner Mundt.

Familienausflug mit den Enkelkindern

Vor rund 40 Jahren war auch Werner Hahnraths aus Celle Reiter. Über seine Tochter, die in Hänigsen startete, habe er wieder zurück zum Reitsport gefunden, erzählte der Celler. „Wir wohnen gleich nebenan“ sagte Dieter Bufe, der mit seinen Enkelkindern einen Familienausflug machte. Diese seien extra aus Hamburg gekommen, um zuzuschauen. Sie hätten in Hamburg selten Gelegenheit, so viele Pferde zu sehen. Beim Hänigser Turnier herrsche immer eine schöne Atmosphäre.

Um den Reitsport auszuüben, hatten 14 junge Männer und ihr Reitlehrer Heinrich Müller am 24. August 1924 den RuF Hänigsen und Umgebung gegründet. Die Zucht und der Verkauf von Hannoveranern war früher die Haupteinnahmequelle der Hänigser Bauern. Erfolgreiche Hänigser Züchter verkaufen nach wie vor Sportpferde in alle Welt.

Der RuF zählt laut Marion Gründer heute 280 Mitglieder. Davon sind ein Drittel Kinder und Jugendliche.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller