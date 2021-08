Uetze

Nicht nur Hunde und Katzen wurden im Corona-Lockdown angeschafft und jetzt fehlt die Zeit, um sich um sie zu kümmern. Auch Meerschweinchen gehe es nicht besser, sagt Melanie Krüger: „Man muss nur in die Ebay-Kleinanzeigen schauen, dann sieht man, was Sache ist.“ In ihrer seit einem Jahr bestehenden, vom Veterinäramt Hannover zugelassenen Meerschweinchen-Auffangstation „NotMeeris Irenensee“ landen so einige der Nager. „Jeder Halterwechsel ist totaler Stress für die Schweinchen“, weiß die Uetzerin – und wünscht sich deshalb sehr, dass Interessierte sich über artgerechte Haltung und Bedürfnisse informieren, bevor sie sich Tiere anschaffen.

Meerschweinchen: Aufpassen beim Füttern

Mit ausgiebigem Quieken begrüßt die muntere Bande im Außengehege ihren menschlichen Futterspender. Die Mutigsten stürzen sich direkt auf Leckereien wie Brokkoli und Kräuter. Andere, darunter auch viele Jungstiere warten in den schützenden Röhren oder im Schatten unter Ästen erstmal ab, bis Krüger das Gehege wieder verlassen hat. Dann widmen auch sie sich ganz hingebungsvoll ihrer Mahlzeit. Kohl für Meerschweinchen, geht das denn gut? Ja, sagt Krüger. Und schon gibt es eine wichtige Lektion in Sachen Nagergesundheit.

Deren Verdauungstrakt transportiert die Nahrung nur durch weitere Futteraufnahme weiter – das erklärt, warum Meerschweinchen eigentlich immer am Fressen sind und sich dort erleichtern, wo sie gehen und stehen. Die häufig verfütterten energiereichen Pellets oder Getreide verblieben länger im Magen als pflanzliches Futter mit einem hohen Rohfaseranteil. So würde später gefütterter Kohl bereits zu gären anfangen, bevor vorher verspeiste Pellets oder Getreide verdaut sind. Das wiederum kann zu tödlichen Koliken führen. „Ich füttere deshalb ausschließlich Grünfutter“, sagt Krüger.

Melanie Krüger gibt den Meerschweinchen nur Grünfutter. Quelle: Sandra Köhler

Auffangstation ist ein teures Ehrenamt

Rund 500 Euro allein fürs Futter muss Krüger pro Monat ausgeben, Geld, das sie aus eigener Tasche bezahlt. Von Tierarztrechnungen ist da noch nicht die Rede. „Ich mache das alles ehrenamtlich“, sagt Krüger. Unterstützer für die Auffangstation zu gewinnen ist schwierig: „Viele Supermärkte unterstützen schon die Tafel und winken deshalb ab, wenn ich nachfrage.“ Wiesen zu finden, auf denen sie Gras und Kräuter sammeln kann, sei ebenfalls nicht einfach. Vielleicht auch, weil sich in Uetze noch nicht rumgesprochen hat, dass es die Notstation überhaupt gibt.

Etwa zehn Tiere gehören zu Krügers eigener Meerschweinchen-Stammgruppe. „Die nehmen die Neuankömmlinge auf und sozialisieren sie“, sagt Krüger schmunzelnd. „Sie haben schon dafür gesorgt, dass ganz verschreckte, traumatisierte Schweinchen viel ruhiger geworden sind.“ Aktuell beherbergt Krüger etwa 20 Auffangtiere. Woher die kommen? Da gibt es die, für die etwa mit der Rückkehr in den regulären Alltag nach der Pandemie schlicht die Zeit oder das Interesse fehlt. Aber auch Tiere von älteren Leute, die sie beim Umzug in ein Seniorenheim nicht mitnehmen können und ihre Meerschweinchen in guten Händen wissen wollen.

So viele trächtige Weibchen wie nie werden abgegeben

Und manchen Haltern sei aus Unwissenheit um die Paarungsgewohnheiten schlicht alles über den Kopf gewachsen. „Fast jedes Meerschweinchen-Weibchen, das ich in letzter Zeit bekommen habe, ist trächtig“, sagt Krüger. Der Grund: Bereits direkt nach der Geburt sind die Muttertiere wieder aufnahmefähig. Wenn sie dann von den Böckchen nicht getrennt werden, steht direkt der nächste Nachwuchs ins Haus. Viele Anfragen bekommt Krüger übrigens aus Hannover oder aus anderen Landkreisen. „Auch Tierheime, die keinen Platz mehr haben, fragen bei mir mitunter an“, sagt sie.

Wie sie überhaupt auf das Schweinchen gekommen ist? „Ich habe mich schon als Kind für Tiere eingesetzt und auch immer welche gehabt“, sagt die 46-Jährige: „Leider wurden sie damals auch nicht so gehalten, wie es das Beste für sie wäre.“ Mittlerweile weiß sie ganz genau um die Bedürfnisse und hat für die Anerkennung ihrer Auffangstation beim Veterinäramt auch eine Sachkundeprüfung abgelegt. Deshalb achtet sie bei Vermittlungen auch ganz genau darauf, wie die Nager denn wohnen werden. Eine Abgabe gibt es nur mit Schutzvertrag. „Und ich behalte mir vor, vorbeischauen zu können.“ Wer sich darauf nicht einlässt, erhält kein Tier von ihr.

In der Auffangstation werden die Meerschweinchen artgerecht gehalten. Quelle: Sandra Köhler

Artgerechte Haltung ist das A und O

Ein Meerschweinchen in der Wohnung im Käfig zu halten, das geht für Krüger gar nicht. Denn Meerschweinchen sind gesellige Tiere. „Mindestens zwei, besser drei sollten es sein, am besten zwei Mädchen, ein kastriertes Männchen.“ Jungtiere sollten in eine Gruppe mit älteren integriert werden: „Die erziehen sie dann.“ Viel Auslauf brauchen die Tiere ebenfalls – mindestens zwei Quadratmeter auf einer Ebene – und Abwechslung. Dazu trägt ein Gehege mit Röhren oder anderen Verstecken bei, das sie erkunden können.

Apropos Verstecken: „Meerschweinchen sind Beutetiere, die stets auf der Flucht vor Feinden aus der Luft sind“, sagt Krüger. „Deswegen gibt es nichts Schlimmeres für ein Meerschweinchen, als einfach hochgenommen zu werden. Denn das bedeutet in freier Wildbahn den Tod. Daher sind Meerschweinchen keine Kuscheltiere.“

Unterstützer werden gern gesehen

Wer mehr über die „NotMeeris“ wissen oder die Station in der Marienstraße in Uetze unterstützen will, kann per E-Mail an NotMeeries-Irenensee@web.de oder unter der Telefonnummer (0163) 9197728 Kontakt aufnehmen. Auf Facebook ist Krüger unter „NotMeeriesIrenensee“ zu finden, dort gibt es auch Tipps, Bilder und Videos zu sehen. „Meine eigene Website ist wegen technischer Probleme noch nicht am Start“, sagt die Uetzerin. Unterstützung, auch in von Meerschweinchenpatenschaften, nimmt sie gern an.

Von Sandra Köhler