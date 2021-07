Hänigsen

Zwei mit Schadstoffen belastete Bodenproben hatte Andreas Mignard, Altlastenexperte der Regionsverwaltung, zur jüngsten Ortsratssitzung in Uetze-Hänigsen, mitgebracht. Sie stammen aus der Bohrschlammgrube Hänigsen I, die sich am Beerbusch nahe der Gärtnerei am Schwüblingser Kreisel befindet. Die Regionsverwaltung hat eine hohe Schadstoffbelastung in der Bohrschlammdeponie nachgewiesen. Deshalb lässt sie jetzt das Grundwasser im Umfeld der Grube auf Schadstoffe untersuchen, die möglicherweise vor langer Zeit ausgetreten sind. Es gehe darum, eventuelle Gefahren abzuwenden, erläuterte Mignard.

„Wird der Bohrschlamm aus der Grube abgetragen?“ wollte Ortsratmitglied Manfred Scheller (SPD) wissen. „Die Deponie erfordert keine Sanierung“, antwortete Mignard. Die hohe Belastung habe man nur direkt in der Grube gemessen. „Der Oberboden ist okay“, sagte Mignard.

Ist die Trinkwasserförderung gefährdet?

Für die Rohwassergewinnung des Wasserwerks Burgdorfer Holz des Wasserverbands Peine, das unter anderem auch die Gemeinde Uetze mit Trinkwasser versorgt, besteht nach Mignards Einschätzung keine Gefahr. Denn der Wasserverband Peine entnehme das Wasser aus sehr tiefen Grundwasserschichten. Ein weiterer Schadstoffeintrag aus der Bohrschlammdeponie sei nach rund 60 Jahren unwahrscheinlich. Dann sind die Bohrschlammgruben nach Mignards Angaben ausgeblutet.

Bohrschlammgruben sind eine Hinterlassenschaft der Erdölindustrie, die in den Sechzigerjahren in Hänigsen ihren Höhepunkt hatte. Meistens habe man neben den Bohrstellen Schlammgruben angelegt, berichtete Mignard. Erst später habe man auch zentrale Deponien wie die Grube Hänigsen I eingerichtet.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller