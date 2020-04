Bauhof in Uetze nimmt ab 30. April wieder Grüngut an

Die Grüngutannahmestelle auf dem Uetzer Bauhof wird am Donnerstag wieder geöffnet. Aufgrund des erwarteten großen Ansturms hat die Gemeinde die Öffnungszeiten verlängert – und klare Verhaltensregeln angekündigt.

