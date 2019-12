So groß wird das neue Baugebiet in Uetze

Uetze

Die Planung schreitet voran: Der Uetzer Rat plant auf insgesamt neun Hektar ein Baugebiet, das sich am westlichen Rand der Ortschaft Uetze von der Burgdorfer Straße bis hin zur Straße Am Schachtacker erstrecken soll. Im Flächennutzungsplan (F-Plan) der Gemeinde ist dieser Bereich bereits bis auf eine rund 7000 Quadratmeter große Fläche an der Burgdorfer Straße als Bauerwartungsland ausgewiesen. Die 7000 Quadratmeter sind als Sondergebiet für ein Hotel dargestellt. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat beschlossen, den F-Plan zu ändern, um die Festsetzung des Geländes als Sondergebiet aufzuheben. Vor der Expo 2000 war dort ein Hotel geplant. Die Pläne wurden aber nicht verwirklicht.

Als zweiten Schritt muss der Rat einen Bebauungsplan für das gesamte Gebiet aufstellen, das brutto rund neun Hektar groß sein wird. Während die 7000 Quadratmeter in Privatbesitz bleiben sollen, hat die Gemeinde Optionsverträge mit Grundstückseigentümern für den Erwerb der übrigen landwirtschaftlichen Flächen abgeschlossen. Sie will die entstehenden Bauplätze selbst vermarkten.

Erschließung in zwei Abschnitten

„Es ist für Uetze ein sehr großes Baugebiet“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Deshalb werde man es in zwei Bauabschnitten erschließen. Der erste Abschnitt liege südlich der Burgdorfer Straße und umfasse außer dem bisherigen Gebiet weitere 4,6 Hektar.

Bauplätze werden voraussichtlich schon 2020 auf der anderen Seite der Burgdorfer Straße zur Verfügung stehen. Der Bebauungsplan für ein Mischgebiet mit Gewerbe- und Wohnbauflächen auf der Ostseite der Straße Schapers Kamp wird noch in diesem Jahr rechtskräftig.

Die Verwaltung bereitet jetzt die Ausschreibung für die Planung des Straßenbaus vor. Mit der Vermarktung der Baugrundstücke will sie im Frühjahr beginnen. Elf der 16 Bauplätze für Einfamilienhäuser bietet die Gemeinde selbst zum Kauf an. „Ich hoffe, dass die Erschließung im Sommer abgeschlossen sein wird“, sagt Fitz. Danach könne der Hausbau beginnen.

Seniorenzentrum ist geplant

Auf den Gewerbeflächen im Süden des Plangebiets soll in Höhe des Famila-Markts ein Seniorenzentrum mit barrierefreien Wohnungen in mehrgeschossigen Gebäuden entstehen. Daran wird sich nach Süden hin der Sechs-Gruppen-Kindergarten anschließen, den die Arbeiterwohlfahrt bauen will. Für die Fläche in Höhe von Lidl sucht die Gemeinde noch Betriebe, die zu den bislang geplanten Ansiedlungen passen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller