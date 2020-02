Angesichts der zwei extrem trockenen Sommer sind das nasse Jahr 2017 und die Überschwemmungen in 2013 in Uetze fast in Vergessenheit geraten. Um auf Extremwetterlagen vorbereitet zu sein, wollen die Anrainer von Fuhse, Aue und Erse gemeinsam den Hochwasserschutz verbessern.