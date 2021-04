An der Tankstelle am Burgdorfer Berg in Uetze-Hänigsen hat am Sonntag kurz nach 13 Uhr der Fahrer eines Autos getankt und Bier gekauft. Beim Bezahlen fiel einer Zeugin auf, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Als dieser sich wieder in sein Auto setzte und davonfuhr, informierte sie die Polizei.

Die Zeugin hatte sich das Kennzeichen des Honda gemerkt, sodass die Beamten dessen Halter ermitteln konnten. Als sie den 49-jährigen Fahrer in seiner Wohnung in Obershagen antrafen, berichtet dieser den Polizisten, dass er am Vortag etwa sieben Liter Bier und am Sonntag auch schon wieder einen Liter getrunken habe.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daraufhin wurden dem Beschuldigten wegen des sogenannten Nachtrunks zwei Blutproben entnommen. Den Führerschein des 49-Jährigen nahmen die Beamten mit, um ihn vorläufig sicherzustellen.

Anette Wulf-Dettmer