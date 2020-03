So viel zu schnell fahren Autofahrer durch Dedenhausen

Dedenhausen

Fast die Hälfte der Autofahrer fährt mit mehr als 50 Stundenkilometers aus Richtung Uetze in die Ortschaft Dedenhausen hinein. Das lässt sich aus den Messprotokollen des Tempomessgeräts ablesen, das die die Dedenhausener Zukunftswerkstatt gekauft hat. Das Gerät steht seit Mitte Januar an der Uetzer Straße. Mathias Kröger, Mitglied der Zukunftswerkstatt, hat die Ergebnisse, die das Gerät für die ersten 43 Tage nach der Installation ermittelt hat, mit einem Computerprogramm ausgewertet.

Im Schnitt kommen täglich 1390 Autos aus Richtung Uetze nach Dedenhausen. Davon fahren innerhalb der geschlossenen Ortschaft 674 schneller als die erlaubten 50 Kilometer in der Stunde. Davon wurden wiederum 48 mit mehr als Tempo 70 gemessen. Im Schnitt rasen täglich zwei Fahrer mit mehr als 90 Kilometer in der Stunde in den Ort. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei 114 Stundenkilometern. „Der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen ist nachts merkbar höher als am Tage“, sagt Hans-Heinrich Bolten, Pressewart der Zukunftswerkstatt.

Messungen sind an fünf Stellen geplant

Die Zukunftswerkstatt hat das Messgerät mit Display mit Spenden finanziert. Das Gerät wird mit Solarstrom betrieben. Mit der Gemeindeverwaltung hat die Zukunftswerkstatt fünf Stellen abgesprochen, an denen sie die Geschwindigkeit im Ort überprüfen darf. Außer an der Uetzer Straße plant die Zukunftswerkstatt Tempomessungen an den Ortseinfahrten aus den Richtungen Dollbergen und Wehnsen sowie an der Eltzer Straße und an der Straße zum Bahnhof.

Die ermittelten Daten stellt die Zukunftswerkstatt der Gemeindeverwaltung zur Verfügung. Sie hofft, dass sie mit den Ergebnissen Forderungen nach Verkehrsberuhigungsmaßnahmen untermauern kann.

