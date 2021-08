Uetze

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Peine ist am Mittwoch kurz nach 21 Uhr mit seinem VW Polo auf der Nordmannstraße in Richtung Europakreisel unterwegs gewesen, als in Höhe der Hausnummer 4 plötzlich eine Katze die Straße überquerte. Der Fahrer bremste und geriet mit seinem Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Er soll laut Polizei für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen sein. Der junge Fahrer konnte seinen Polo nicht wieder unter Kontrolle bringen, das Auto prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Grundstücksmauer und blieb stehen.

Der Fahrer und zwei weitere Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand laut Polizei ein „wirtschaftlicher Totalschaden“, ebenso wurde die Mauer beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 2500 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer