Verletzungen am Kopf hat am Freitagmittag ein 58 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Uetze erlitten. Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 12 Uhr auf dem linken Radweg der Bundesstraße 188 unterwegs und bog von dort in Höhe der Spreewaldallee nach rechts ab, um die B 188 zur Spreewaldallee hin zu überqueren. Dabei wurde er von dem VW Polo einer 76-jährigen Autofahrerin aus Edemissen erfasst, die von der Spreewaldallee aus nach links in Richtung Uetze abbiegen wollte.

Der Pedelec-Fahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich dabei am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover. Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht machen.

Von Antje Bismark