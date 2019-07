Uetze

Eine Handtasche mit Bargeld und wichtigen persönlichen Papieren hat am Montag ein Dieb aus einem Opel Mokka gestohlen, der auf dem Parkplatz des Friedwaldes an der Dammstraße stand. Dort hatte eine 27 Jahre alte Frau aus Kiel ihren Wagen gegen 16.20 Uhr abgestellt und die Tasche in den Fußraum des Beifahrersitzes gelegt. Anschließend ging sie mit mehreren anderen Personen in den Friedwald.

Bei ihrer Rückkehr gegen 16.40 Uhr musste sie feststellen, dass ein Unbekannter in der Zwischenzeit die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen hatte. Aus dem Fahrzeug entwendete er die komplette Tasche mit wichtigen Dokumenten. Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Aufbruch gesehen haben. Sie nehmen Hinweise unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 entgegen.

Zudem warnen die Polizisten davor, im Auto Wertgegenstände liegen zu lassen. Täter benötigen oft nur wenige Minuten, um gerade auf abgelegenen Parkplätzen oder Wegen die Scheiben einzuschlagen und die Gegenstände aus dem Fahrzeug zu entwenden.

Von Antje Bismark