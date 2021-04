Uetze

Wegen der Corona-Pandemie kann sich die Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) ihren künftigen Schülerinnen und Schülern nicht in gewohnter Weise präsentieren. Geplant ist daher für Freitagnachmittag, 23. April, ein digitaler Tag der offenen Tür für Viertklässler und deren Eltern. Dafür haben Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern der AWG gemeinsam ein Programm aufgestellt.

Gemäß dem Leitbild „Aufeinander zugehen – miteinander leben – voneinander lernen“ erhalten die Viertklässler und ihre Eltern Gelegenheit, sich mit Schülern, Eltern und Lehrkräften der integrierten Gesamtschule auszutauschen. Für alle geplanten Aktionen können sich die Grundschüler ab Montag, 12. April, über die Homepage www.awg-uetze.de anmelden.

Anmeldungen der künftigen Fünftklässler nimmt das Sekretariat der AWG, Telefon (0 51 73) 98 26 40, E-Mail: igs-uetze@uetze.de, nach einer Terminabsprache entgegen. Anmeldeformulare können Interessierte von der Homepage der Schule herunterladen und ausdrucken.

Briefumschläge mit den Einladungen und Material für Mitmachaktionen am digitalen Tag der offenen Tür verteilt die AWG nach den Osterferien, also ab Montag, 12. April, in den umliegenden Grundschulen. Diese Aktionen sollen laut der didaktischen Leiterin Tanja Dieckhoff-Laake spürbar machen, was die AWG ausmache: „Ganzheitliches Lernen – mit Kopf, Herz und Hand.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller