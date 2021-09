Uetze

Wie läuft so eine Bundestagswahl ab? Was ist eigentlich die Erst- und die Zweitstimme? Und wie wichtig ist meine Entscheidung? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler aus 19 Klassen der Aurelia-Wald-Gesamtschule Uetze in dieser Woche. Denn sie hat, wie 4513 weitere Schulen in Deutschland, bei der Juniorwahl mitgemacht. Um eine möglichst echte Wahl zu simulieren, haben die Juniorwahl-Akteure der Schule das benötigte Material, wie die Wahlbenachrichtigungen, die Wahlurnen und die Stimmzettel mit den echten Kandidaten aus dem Wahlkreis der Region zugeschickt.

Erste Auseinandersetzung mit der Demokratie

Die Klassen haben im Fach Gemeinschaftskunde die verschiedenen Parteien und deren Positionen zu Themen wie der Klima- und Bildungspolitik besprochen. Das Interesse sei von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe, von Schüler zu Schüler unterschiedlich, erläutert Lehrkraft Sabine Wunderlich. Manche hätten zur Vorbereitung den Wahl-O-Mat benutzt, die Lehrkräfte zudem Grundkenntnisse über die Parteien und deren Programme vermittelt. Es hätten sich aber im Allgemeinen interessante Gespräche über Politik entwickelt. Klar sei aber auch, dass die zehnten Klassen das Ganze weitaus besser verstehen würden als die siebten Klassen, hat die Lehrerin beobachtet.

Diese Einschätzung teilen auch die Schülervertreter, die die Aktion durchführen. Den Jüngeren fehle ein bisschen die Ernsthaftigkeit, lautet das erste Fazit. Aber: Ziel sei es, den Ablauf einer Wahl zu verstehen. Klara Fuß aus dem neunten Jahrgang begleitet die Wahl als Mitglied der Schülervertretung, die als Wahlhelfer agieren, und sie darf auch selbst wählen. Sie findet es gut, dass so auch die jüngere Generation an das Thema herangeführt wird. Sie verstehe den Ablauf so einer Wahl nun viel besser, als wenn sie ihn nur im Unterricht besprochen hätten.

Die Juniorwahl läuft genauso wie eine echte Wahl ab. Quelle: Marie Pinkert

Lehrkräfte und Schülerinnen sind gespannt auf das Wahlergebnis

Im Jahr 2017 wurde das Projekt an der Aurelia-Wald-Gesamtschule ebenfalls durchgeführt. Die hohe Anzahl an AfD-Wählenden hatte die Lehrkräfte damals sehr überrascht. „Im Unterrichtsgespräch hat sich dann herausgestellt, dass viele aus Spaß die AfD gewählt haben“, sagt Wunderlich, „aber auch das gehört dazu. So haben sie gelernt, zu was für Ergebnissen so eine Wahl führt, wenn man sie nicht ernst nimmt.“

Michel aus der Klasse 10.3 hat vor fast zwei Wochen bei den Kommunalwahlen bereits abstimmen können, deshalb kenne er das Prozedere schon, meint er. Er fühlt sich auf die nächste Bundestagswahl 2025, bei der er dann auch seine Stimme abgeben könne, gut vorbereitet. Für die Juniorwahl hätte er sich mehr Vorbereitung gewünscht. Dem stimmt auch Ibrahim zu, der es schade findet, dass er in Deutschland nicht wählen darf, da er keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Weil die einzelnen Parteien zu wenig erklärt wurden, habe er sich ein bisschen überfordert gefühlt, sagt er. Der Austausch mit seinen Mitschülern habe ihm aber geholfen, die Politik in Deutschland besser zu verstehen.

Mit den Ergebnissen der Wahl ist Sonntagabend zu rechnen

Die Ergebnisse aller Juniorwahlen und auch die der Aurelia-Wald-Gesamtschule sind am Sonntag, 26. September, um 18 Uhr auf dem Onlineportal www.juniorwahl.de einzusehen. Lehrkräfte und Schüler sind gleichermaßen gespannt, wie ihre Schule gewählt hat.

Von Marie Pinkert