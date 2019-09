Hänigsen

Seit Jahren erfreut sich Gerhard Stricks aus Uetze-Hänigsen an Sonnenblumen in seinem Garten. In diesem Jahr ist die Freude besonders groß: 41 Blüten und Knospen hat er an einer Pflanze gezählt. Noch nie habe er eine Sonnenblume mit so einer Blütenpracht gehabt, sagt Stricks. Inzwischen ist ein Ast mit...