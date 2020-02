In den Gärtnereien ist schon der Frühling eingezogen

Hänigsen/Uetze

Ein kräftiger Wind treibt die dunklen Wolken vor sich her, die Sonne macht sich rar, und es drohen sogar Graupelschauer – der Februar zeigt sich bisher eher von seiner ungemütlichen Seite: Wer sich da nach dem Frühling sehnt, kann in Franz Herrmanns Gewächshäusern fündig werden. In den lichtdurchfluteten Glashallen am Schwüblingser Kreisel empfängt den Besucher nicht nur ein vielfarbig leuchtendes Blütenmeer, sondern auch der zarte Duft der Hornveilchen.

Die Primeln in Gelb, Weiß, Rot und Blau stehen in Reih und Glied auf den Blumentischen. Herrmann und seine Mitarbeiterin haben sie seit August großgezogen. Jetzt sind sie kräftig genug, um verkauft zu werden. Ebenso wie die Stiefmütterchern und Hornveilchen, die im Nachbargewächshaus stehen. „Stiefmütterchen kann man jetzt schon in den Garten pflanzen, denn sie vertragen auch Minusgrade“, erklärt Herrmann, der die Gärtnerei seit 2014 gepachtet hat.

Hornveilchen und Stiefmütterchen gedeihen in diesem Gewächshaus. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

„Immer mehr kleine Fachgeschäfte sterben“

Hornveilchen haben mehrfarbige, sehr filigrane Blüten. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Seine Blumen – Ende Februar beginnt die Aufzucht der Geranien und anderer Sommerblüher – hat Herrmann bislang direkt in seinem kleinen Laden an der B 188 und auf dem Großmarkt verkauft. Den Großmarkt werde er künftig nicht mehr beliefern, das lohne sich nicht mehr. „Wir haben nach einem Markttag immer sehr viel wegschmeißen müssen“, sagt der erfahrene Gärtner.

Der Grund für den schleppenden Absatz auf dem Großmarkt ist nach Herrmanns Meinung, dass „immer mehr kleine Fachgeschäfte sterben“, nicht zuletzt wegen der Supermärkte und Discounter, die Pflanzen äußerst günstig anböten. Ein größerer Blumenladen in Uetze und ein Blumengeschäft am Friedhof in Burgdorf hätten in den vergangenen Monaten dichtgemacht. Seitdem beobachte er einen leichten Kundenzuwachs in seiner Gärtnerei, sagt Herrmann. Er wird seine Pflanzen künftig nur noch direkt vermarkten. „Unser Hauptverkaufsmonat ist der Mai“, wenn der Frühling richtig da sei und die Menschen ihre Gärten bepflanzten, sagt der Blumenfachmann.

Blütenmeer in Pink. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

