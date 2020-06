Obershagen

Ein Mountainbike mit grünen, weißen und schwarzen Markierungen hat ein Unbekannter am Sonnabend gegen 21.45 Uhr an der Liegnitzer Straße in Obershagen gestohlen. Das Fahrrad der Marke Exte stand nach Aussage eines Polizeisprecher auf einem Grundstück – dort schaute ein 37-jähriger Anwohner gerade aus dem Fenster, als er den Dieb beobachtete. Der augenscheinlich jugendliche Täter radelte zu diesem Zeitpunkt vom Grundstück, der 37-Jährige nahm die Verfolgung auf. Allerdings konnte er den Dieb nicht mehr stoppen und alarmierte die Polizei.

Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Rad geben können, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark