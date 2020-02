Antikhof Drei Eichen lädt zum Musikabend mit Cream Flow ein

Uetze/Bröckel

Das Duo Cream Flow tritt am Sonnabend, 14. März, im Antikhof Drei Eichen in Uetzes unmittelbarem Nachbarort Bröckel auf. Cream Flow, das sind Agnes Hapsari und Pit Schwaar. Hapsari, die aus Indonesien stammt und an der hannoverschen Musikhochschule studiert hat, genießt einen guten Ruf als Sängerin und Jazzpianistin. Sie und Gitarrist Schwaar werden im Antikhof Eigenkompositionen, anspruchsvolle Poptitel und Genreklassiker aus Soul und Swing in eigenen, originellen Arrangements präsentieren. Das Publikum erwartet ein Musikabend zum Zuhören, Mitswingen, Mitsingen oder einfach nur entspanntem Genießen, verspricht Antikhofinhaber Torsten Laskowski.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, stattdessen wird der Hut herumgehen. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, daher empfiehlt Laskowski, sich anzumelden unter Telefon (05144) 560177.

Von Anette Wulf-Dettmer