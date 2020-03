Angelverein aus Celle kauft See in Obershagen

Obershagen

Der Fischereiverein Früh Auf Celle hat den Mühlenbergsee einschließlich der angrenzenden Flächen in Uetze-Obershagen gekauft. Der Verein verspricht, dass der Kiessee des früheren Kalksandsteinwerks Obershagen für Spaziergänger zugänglich bleiben soll und er den Rundweg erhalten will. Badegäste seien allerdings nicht willkommen.

Die Gesamtfläche, die der Verein erworben hat, ist rund 5,2 Hektar groß. Am 1. April soll die Angelsaison am Mühlenbergsee beginnen. Befürchtungen von Bewohnern des angrenzenden Wohngebiets, dass der neue Eigentümer den Zugang zum See versperren könnte, sind unbegründet. Der Fischereiverein will nach Auskunft seines Vorsitzenden Norbert Rode keinen Zaun errichten. Hundebesitzer dürften weiter den Rundweg nutzen, um mit ihren Tieren Gassi zu gehen. Trampelpfade führen vom Rundweg zum Ufer.

Hundebesitzer sollen Kot ihrer Tiere mitnehmen

Laut Norbert Rode liegt auf den Wegen viel Hundekot. „Wir werden darauf achten, dass künftig Hundebesitzer den Kot ihrer Hunde mitnehmen“, sagt Rode. Er empfiehlt Gassigängern, Tüten mitzunehmen. Von den Aussichtspunkten aus sollen Spaziergänger weiter einen freien Blick auf das Wasser haben. Der Fischereiverein werde es auch dulden, wenn Hunde gelegentlich im Kiesteich schwimmen. Pferde dürften allerdings nicht ins Wasser geführt werden, um die Tiere bei Hitze abzukühlen.

Rode sichert zu, dass die Angler die Anwohner, deren Grundstücke im Osten des Geländes bis an den See heranreichen, nicht stören werden. Die Vereinsmitglieder wollen auf der West- und der Nordseite angeln. Um die dortigen Angelplätze zu erreichen, sollen sie über die Straße Hägewiesen zum neuen Vereinsgelände fahren. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass ausschließlich Vereinsmitglieder im See fischen dürften. Alle anderen begingen Fischwilderei.

Das Baden im See ist fortan verboten

In der Vergangenheit war der Mühlenbergsee ein beliebter Badesee. Laut Rode wünscht die Gemeinde Uetze, dass der „Biotopcharakter der Wasserfläche einschließlich angrenzender Uferflächen“ erhalten bleibt. Daher sei das Schwimmen im See fortan nicht mehr zulässig. „Eine gelegentliche Nutzung des Sees von Anwohnern, die dort baden, ist für uns tolerierbar“, sagt Rode. Jedoch werde der Verein es nicht gestatten, dass sich größere Gruppen zum Baden treffen. Die Angler wollten keinen Lärm in der Nacht und keinen Müll am Ufer haben.

Nicht verboten soll es sein, in kalten Wintern auf dem zugefrorenen Gewässer Schlittschuh zu laufen. „Dies geschieht jedoch auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Fischereivereins ist ausgeschlossen“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Der Fischereiverein hat sich nach eigener Darstellung den Naturschutz auf die Fahnen geschrieben. Während eines Umwelttages legten 50 Mitglieder am Steilufer eine Eisvogelbruthöhle an und sammelten auf dem Gelände zwei Säcke voll Müll ein. Das Strauchwerk, das beim Freischneiden von Angelplätzen angefallen war, schichteten sie zu sogenannten Benjeshecken auf, damit darin Bodenbrüter Schutz finden können.

