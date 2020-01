Andreas Pröve nimmt seine Zuhörer mit nach Myanmar

Uetze

Die Uetzer Kulturinitiative K4 hat den Reisefotografen und Buchautor Andreas Pröve aus Wathlingen für ihre erste Veranstaltung in diesem Jahr gewonnen. Pröve will die Besucher mit auf eine Reise nach Myanmar, dem früheren Burma, nehmen. „ Myanmar – Zauber eines goldenen Landes“ heißt der Titel seiner Multimediashow, die er am Sonnabend, 25.Januar, in der Agora des Uetzer Schulzentrums zeigt. Pröve, der seit einem Motorradunfall 1981 querschnittsgelähmt ist, bereist in einem Rollstuhl die Welt.

„Wer das Lächeln sucht, wird es in Burma finden.“ Nach Pröves Ansicht beschreibt kaum ein anderer Satz die Einwohner Myanmars treffender. Ihnen sei der Optimismus in die Wiege gelegt worden, sagt der Wathlinger.

Vor mehr als 30 Jahrzehnten war Pröve das erste Mal in Burma. Damals kannte seine Begeisterung für das Land keine Grenzen. „Es ist eine Perle in einem Haufen Kies“, notierte er damals in seinem Tagebuch. Vor wenigen Jahren hat er sich noch einmal davon überzeugt, dass das heutige Myanmar immer noch mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen, Völkern, landschaftlichen Schönheiten und monumentalen Superlativen beeindruckt.

Wie bei seinen anderen Reisen mischte sich Pröve auch in Myanmar unter die Bevölkerung, um mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Zum buddhistischen Neujahr feierte er das feucht-fröhliche Wasserfest mit. Zum Schluss war an seinem Körper keine Faser seiner Kleidung mehr trocken. Er unterhielt sich mit Wahrsagern, deren Meinung bei den Generälen des Landes hoch im Kurs stehen. Er sprach aber auch mit Dissidenten über deren Kampf für mehr Demokratie.

Neugier treibt Pröve an

„Ich kann nicht zu Hause sitzen, sondern muss die Welt sehen“, sagt Pröve. Die Neugier, die Welt kennenzulernen, treibe ihn an. Bei seinen Reisen sucht er immer wieder neue Herausforderungen und Abenteuer. Er testet aus, wie weit er mit dem Rollstuhl kommt, den er mit seinen Händen fortbewegt. In Myanmar legte er 3000 Kilometer zurück. Mit dem Rollstuhl erreichte er zum Beispiel die Quellen des Ganges und des Jangtse, was wohl vor ihm keinem anderen Rollstuhlfahrer gelungen war.

Kurz vor seinem schweren Verkehrsunfall 1981 war er das erste Mal in Indien gewesen. Er wollte unbedingt noch einmal dieses Land als Rucksacktourist bereisen. Das Krankenhauspersonal sagte ihm, das sei im Rollstuhl unmöglich. Doch Pröve ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen. Dem erneuten längeren Aufenthalt in Indien folgten in den nächsten Jahren mehrmonatige Reisen in andere Länder.

Kameras sind stets im Gepäck

Stets hatte er Fotoapparate dabei. Mit reichlich Bildmaterial kehrte er zurück. Die Fotos zeigte er bei Lichtbildervorträgen. Der Wathlinger machte die Vorträge zu seinem Broterwerb. Die Diashows baute er im Laufe der Jahre zu Multimediashows aus, indem er sie mit Interviews und anderen Tonaufnahmen, Videos und Musik anreicherte.

Inzwischen schreibt Pröve auch Bücher über seine außergewöhnlichen Reisen. Im vergangenen Jahr ist sein sechstes Buch erschienen. In „Gegen den Strom“ beschreibt er seine 6000 Kilometer lange Fahrt im Rollstuhl durch China entlang des Jangtse.

Der Vortrag „ Myanmar – Zauber eines goldenen Landes“ beginnt am Sonnabend, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Agora des Uetzer Schulzentrums, Marktstraße 6. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf bei der Firma Schüler in Uetze und Hänigsen sowie im Internet, tickets.k4uetze.de, zwölf Euro. An der Abendkasse 14 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen jeweils die Hälfte.

