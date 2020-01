Kinder sollen bei Theateraufführungen dazwischenrufen

Uetze

Die Spielerei, das Amateurtheater des VfL Uetze, ist dafür bekannt, dass sie mit Boulevardkomödien ihr Publikum zum Lachen bringt. Doch derzeit studieren die Laienschauspieler das Märchen „Grün und Blau im Silberland“ ein. Sie werden es am Freitag, 28. Februar, für 550 Jungen und Mädchen der Grundschulen Uetze und Wathlingen in der Uetzer Agora aufführen. Am Sonnabend, 29. Februar, öffnet sich der Vorhang für eine öffentliche Vorstellung.

2016 hat die Spielerei schon einmal auf Wunsch der Uetzer Grundschule ein Märchen gezeigt, damals in der Adventszeit. „Wir fanden es toll, dass wir uns einmal an einem Märchen ausprobieren konnten“, erinnert sich Maren Gille, Leiterin der Spielerei.

Erneute Anfrage der Uetzer Grundschule

Im vorigen Jahr hatte die Schule erneut bei Gille nachgefragt, ob das Amateurtheater wieder vor Weihnachten für die Schüler spielen könne. Doch es gab ein Problem: Die Vorbereitungszeit war zu kurz gewesen, weil die Laiendarsteller erst im September die Komödie „Gute Geister“ aufgeführt hatten. Die Spielerei schlug daher Ende Februar als Aufführungstermin vor, was nicht nur der Uetzer, sondern auch der Wathlinger Grundschule recht war.

Wie immer haben die Schauspieler gemeinsam das Stück ausgewählt. Sie hatten sich von mehreren Verlagen Textbücher für Aufführungen moderner Märchen schicken lassen. Nachdem sie die Texte gemeinschaftlich Probe gelesen hatten, entschieden sie sich für „Grün und Blau im Silberland“ der Autorin Christiane Cavazzini.

Ein leicht verständliches Märchen

„Wir haben gefunden, dass es genau passt“, sagt Gille. Die Zahl der Rollen habe gestimmt. Das Märchen sei lustig, aber nicht zu albern. „Und es ist leicht zu verstehen“, fügt die Spielerei-Leiterin hinzu, die bei dem Stück Regie führt.

Grün (gespielt von Michaela Rummler) und Blau ( Katja Wiegmann) sind Einwohner des Kunterbuntlandes. Im benachbarten Silberland stehlen sie dem Müller ( Jens Wiegmann) das Silbermehl, weil sie wie die Prinzessin Silberline ( Lara Grundstedt) silberne Haare haben wollen. Aus dem Mehl backt der Bäckermeister ( Oliver Wempe) Silberhörnchen. Die muss Silberline essen, damit sie ihr schönes Haar behält.

Daher macht sich der Bürgermeister ( Stephan Schwarzer) auf die Suche nach den Dieben. Doch das Mehl bleibt verschwunden. Schließlich bekommt Silberline doch noch mithilfe des Müllerlehrlings ( Antje Laufer) und des Malermeisters Pinsel ( Timo Cremer) ihr Silberhörnchen.

Schauspieler freuen sich auf die Vorstellungen

Seit November probt die Spielerei das Märchen. Die Darsteller freuen sich bereits auf die Aufführungen. „Ich finde es toll, dass die Vorstellungen für Kinder sind“, sagt Lara Grundstedt, die neu bei der Spielerei ist. „Die Kinder sind als Publikum ganz anders als Erwachsene“, weiß Gille.

Stephan Schwarzer (links) und Jens Wiegmann proben für die Märchenaufführungen Ende Februar. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die Kleinen wollten mitspielen und riefen daher dazwischen, sagt die Uetzerin. Das sei auch erwünscht. Die Darsteller würden die Schüler in die Aufführung miteinbeziehen. Zum Beispiel werde der Lehrling die Kinder um Rat fragen.

„Dankbares Publikum“

„Kinder sind ein dankbares Publikum“, sagt Stephan Schwarzer, der seit Jahren zu den Stammkräften der Spielerei zählt. Er habe schon vor 25 Jahren in Göttingen bei einem Kindertheater mitgemacht. Als er damals einen Bösewicht gemimt habe, hätten die Kinder nicht zwischen der Rolle und ihm unterschieden. Für sie sei er auch im Leben ein böser Mensch gewesen. Sie hätten ihn am Schluss ausgebuht, erzählt Schwarzer.

Die öffentliche Aufführung des Märchens „Grün und Blau im Silberland“ findet am Sonnabend, 29. Februar, ab 16 Uhr in der Agora des Uetzer Schulzentrums, Marktstraße 6, statt. Karten gibt es im Vorverkauf in Uetze im Reisebüro Holiday und im Lottopoint sowie in Hänigsen bei Blumen & Stil. Karten für Kinder bis 14 Jahre kosten 4 Euro. Erwachsene zahlen 6 Euro.

