Uetze

Eine Mitarbeiterin des Aldi-Marktes an der Burgdorfer Straße hat am Mittwochmorgen eine 23-jährige Uetzerin dabei beobachtet, wie sie gegen 8.50 Uhr diverse Lebensmittel in einer Tasche verstaute. Als die junge Frau daraufhin den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Ware auf das Kassenband zu legen und zu bezahlen, sprach die Angestellte des Discounters die Ladendiebin an. Gegen die 23-Jährige wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem hat das Unternehmen ihr Hausverbot erteilt.

Von dt