Uetze

Wenn Kommunen in Niedersachsen heute über einen Feuerwehrbedarfsplan diskutieren, dann geht diese Debatte auf eine Initiative aus Uetze zurück. Wenn Politiker aus der Region über mehr Windkraft und andere erneuerbare Energien sprechen, dann schauen sie durchaus mit Neid auf die Gemeinde Uetze. Und wenn Einwohner entlang der Fuhse, Aller, Aue von einem europaweiten Förderprogramm ein Mehr an Kultur genießen, dann verdanken sie dies dem Rathaus in Uetze. All diese Erfolge hat die Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren unter Federführung von Bürgermeister Werner Backeberg erreicht, den Rat, Verwaltung, Vereine und Weggefährten nun mit einer humorvollen und warmherzigen Feier in den Ruhestand verabschiedet haben.

Ein Ziel definieren, die Menschen mit Sachpolitik überzeugen, Verbündete suchen, dabei den Humor nicht verlieren und das Ziel erst recht nicht aus den Augen: So beschrieben die Redner aus unterschiedlichen Bereichen, wie der Sozialdemokrat die Verwaltung geführt hatte. Er selbst betonte, der Erfolg beruhe auf seinem Team im Rathaus und der politische Unterstützung im Rat. „Werner Backeberg beherrscht es, Kompromisse zu finden – die hohe Kunst und Basis des Zusammenlebens in allen Bereichen“, sagte Axel Priebs, Dezernent für Umwelt, Planung und Bauen der Region Hannover von 2001 bis März 2018. Das zeige sich am Beispiel des Klimaschutzes, den der Uetzer bereits 2010 mit dem Integrierten Klimaschutzprogramm zur Chefsache gemacht habe.

Zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Uetze bauen auf der Bühne das Abschiedsgeschenk – einen Liegestuhl für den Garten in Dahrenhorst – auf. Quelle: Antje Bismark

Klimaschutz zieht sich als roter Faden durch die Gemeinde

Wie ein roter Faden ziehe sich das Thema seitdem durch die Gemeinde – so sehr, dass andere Kommunen durchaus mit Neid auf den Osten der Region schauten. Denn längst seien die 70 Maßnahmen aus dem Programm umgesetzt, gebe es Fotovoltaikanlagen auf vielen kommunalen Gebäuden, seit 2017 ein eigenes Windrad und Beteiligungen an weiteren Windkraftanlagen. „Im November 2017 organisierte Werner Backeberg eine Veranstaltung mit dem Titel ,Jugend als Motor der Energiewende’“, sagte Priebs und fügte mit leichtem Schmunzeln hinzu, dass die Fridays-For-Future-Bewegung die damaligen Forderungen quasi aufgegriffen habe. Die Anstrengungen wirkten sich nicht nur bei den Einsparungen von CO2 und Energiekosten aus. „Uetze ist die einzige Gemeinde in der Region, in der mit erneuerbaren Energien doppelt so viel Strom wird, wie er hier verbraucht wird“, sagte Priebs.

Auch Regionsbrandmeister Heinz-Dieter Mensing, der mit Gemeindebrandmeister Tobias Jacob dem scheidenden Bürgermeister die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille und damit die höchste Auszeichnung für Zivilpersonen übergab, griff einen Aspekt heraus, der wegweisend für Uetze, die Region und Niedersachsen war. „Als erste Kommune überhaupt hat Uetze unter der Federführung von Werner Backeberg einen Feuerwehrbedarfsplan erstellt“, sagte Mensing. Die zunächst von der Feuerwehr befürchteten Nachteile seien ausgeblieben, im Gegenteil: „Zum ersten Mal wurden Ziele wie Material und Ausrüstung definiert und terminiert“, sagte er. Das Instrument habe sich bewährt, das lasse sich an den neuen Feuerwehrhäusern und Fahrzeugen ablesen.

Ramona Schumann, Bürgermeisterin in Pattensen, würdigt die Leistung von Werner Backeberg als ein Sprecher der 21 Verwaltungschefs der Regionskommunen. Quelle: Antje Bismark

„Ein Bürgermeister wäscht seine Hände nie in Unschuld“

„Infrastruktur, die einmal weg ist, kommt nicht wieder“, sagte Schwüblingsens Ortsbürgermeister Eike Dralle stellvertretend für alle neun Ortsbürgermeister. Deshalb sei es bewundernswert, dass die Verwaltungsmitarbeiter wie Detektive nach Fördermöglichkeiten suchten, um Geld in die Gemeinde zu holen. Diesen Aspekt griff auch Dirk-Ulrich Mende, Geschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages heraus. „Über die Gemeindegrenze hinweg hat Uetze auch Altencelle mit in die Leader-Region Aller-Fuhse-aufgenommen und viel Geld damit organisiert“, sagte er mit Blick auf viele Projekte, die die Gemeinde realisieren konnte.

Zur Galerie Klimaschatz und Sachpolitik, Feuerwehrbedarfsplan und ein gutes Miteinander in Rat und Verwaltung: Bei der Abschiedsfeier von Bürgermeister Werner Backeberg stand neben dem neuen Ruheständler auch die Gemeinde im Fokus.

„Ich bin dankbar, dass ich meine Arbeit vom ersten Tag an mit dieser tollen Mannschaft machen durfte“, sagte Backeberg, dem seine Stellvertreterin Ursula Tesch ebenso wie der Ratsvorsitzende Andreas Kohlmeier ein glänzendes Zeugnis ausstellten. Oder wie Dralle es formulierte: „Werner Backeberg hat immer am Ende einer Meldekette gestanden und sich nicht ein einziges Mal vor der Verantwortung gedrückt.“ Der so Gelobte bekannte am Ende, er sei erleichtert, jetzt diese Verantwortung nicht mehr tragen zu müssen. Seinem Nachfolger Florian Gahre übergab er ein Stück Seife mit dem Schriftzug „Unschuld“, das er zum Amtsantritt 2001 bekommen hatte und das noch unbenutzt ist. „Ein Bürgermeister wäscht seine Hände nie in Unschuld“, sagte er. Vielmehr trage er die Verantwortung, sich vor sein Team zu stellen und getroffene Entscheidungen zu verteidigen. Und auch wenn Bürgermeister ein forderndes Amt sei: „Es war mir eine Ehre.“

Von Antje Bismark