Uetze

„Von Anfang bis Ende – wir bleiben Legende!“: So heißt das Motto, mit dem sich die Zehntklässler der Aurelia-Wald-Gesamtschule am Freitagnachmittag verabschiedeten. Die stellvertretende Schulleiterin Ria Loosveld lobte den selbst gewählten und passenden Slogan, schließlich hätten alle Absolventen, auch jene des neunten Jahrgangs, in den vergangenen Wochen viel Engagement in der besonderen Corona-Situation bewiesen. Mit Blick auf die Schuljahre sagte die Elternratsvorsitzende Iris Kissmann: „An und mit Euch wurde viel ausprobiert. Und sollte es jemals jemanden geben, der Euch für unflexibel hält, so könnt Ihr dieser Person getrost ins Gesicht lachen.“

Lesen Sie auch: So verabschiedet die Aurelia-Wald-Gesamtschule die 131 Absolventen

Anzeige

Auf Abstand und mit Emotionen verabschiedet die Aurelia-Wald-Gesamtschule ihre Absolventen. Quelle: privat

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Antje Bismark