78-Jährige schlägt Einbrecher nachts in die Flucht

Dedenhausen

In der Nacht zu Mittwoch hat eine 78-Jährige einen Einbrecher auf frischer Tat in einem Drei-Parteien-Haus an der Eltzer Straße erwischt. Die Frau schreckte nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 2.30 Uhr aus dem Schlaf, weil sie ein Scheppern gehört und den Lichtschein einer Taschenlampe gesehen hatte. Die Frau schaute nach und überraschte den Unbekannten, der daraufhin die Flucht antrat und unerkannt entkommen konnte. Dabei nahm er noch Bargeld, die EC-Karte und den Personalausweis der Seniorin mit. Er war den Ermittlungen zufolge durch eine nicht verschlossene Tür ins Gebäude gelangt und hielt sich in einem Vorraum auf.

Die 78-Jährige berichtete am Mittwochmorgen ihrem ebenfalls im Haus wohnenden Sohn von der nächtlichen Tat. Dieser informierte umgehend die Polizei. Während der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige Sohn ebenfalls in der Nacht durch ein Geräusch wach geworden war. Auf dem Hof fanden die Ermittler eine Kuhglocke, die der Täter vermutlich versehentlich von einem Regal gestoßen und damit den Lärm verursacht hatte. Da jedoch weder Bewegungsmelder noch der Hund des Sohnes anschlugen, ignorierte dieser das Geräusch.

Zeugin kann den Täter nur vage beschreiben

Der Täter hatte sich jedoch augenscheinlich nachts auf dem Grundstück bewegt, da ein Tor zum Garten sowie die Türen vom Auto des 52-Jährigen ebenfalls geöffnet waren. Der Einbrecher suchte wohl auch dort nach Diebesgut, entwendete nach ersten Angaben der Opfer aber nichts.

Die 78-Jährige beschreibt den Täter als 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Ihr fiel noch eine grüne Jacke, möglicherweise eine „Gärtnerjacke“, auf. Weitere Informationen konnte sie nicht geben. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark