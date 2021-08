Uetze

„Schneller! Schneller“, rufen Kinder am Beckenrand im Uetzer Freibad. Sie feuern Mia und William an, die beim Abschlussfest der ersten Feriencamp-Woche in aufblasbaren Walk-On-Water-Balls um die Wette über das Wasser laufen. Die Gemeinde richtet zwei einwöchige Feriencamps für jeweils 40 Jungen und Mädchen im Grundschulalter aus.

„Wir haben Kinder, die durchgehend da sind, und andere, die nur eine Woche kommen“, sagt die pädagogische Mitarbeiterin Ute Leßmann. Um 8 Uhr können Eltern ihre Sprösslinge zum Frühdienst bringen. „Das sind immer sechs bis acht Kinder“, berichtet Leßmanns Kollegin Christine Behr. Gegen 9 Uhr treffen die übrigen Grundschüler ein.

Beim Spiel „Bälle sortieren“ muss die gelbe Gruppe des Feriencamps in möglichst kurzer Zeit gelbe Bälle zu einem Kunststoffbehälter bringen, wobei nur zwei gleichzeitig transportiert werden dürfen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Vor dem Morgenkreis können die Ferienkinder spielen, was sie wollen. Danach beginnen an jedem Tag vier unterschiedliche Workshops. Dafür haben die Betreuer für die Jungen und Mädchen vier Gruppen gebildet. Von Tag zu Tag nimmt jede Gruppe an einem anderen Workshop teil. Im Workshop Forscherkids geht es um das Thema Luft. Die Kinder probieren zum Beispiel aus, wie lange sie die Luft anhalten können. Das Highlight ist in der ersten Woche die Besichtigung der Windmühlen im Mühlenmuseum.

Kinder üben Augen-Hand-Koordination

Karin Pistor übt mit den Kindern im Tenniseinführungskurs, mit dem Schläger den Ball zu treffen. „Das haben alle geschafft, das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt die pädagogische Mitarbeiterin lobend zu den Sechs- bis Elfjährigen. Im Sportkurs können sich die Kinder zudem bei einer Camp-Olympiade messen.

Im Kreativworkshop stellen die Grundschüler farbigen Schleim und Knete her und basteln Lavalampen. Lars Kankelfitz leitet den Workshop Natur und Umwelt. „In der ersten Woche fahre ich mit den Gruppen zu einer Imkerin“, erzählt er. Außerdem gibt es noch eine Pressegruppe. Die kleinen Reporter besuchen die übrigen vier Gruppen in den Workshops. Zum Abschluss bekommt jedes Kind eine Campzeitung.

Im Camp hängen die Verhaltensregeln aus, die die Kinder selbst aufgestellt haben. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Jeden Tag schwimmen

„Nach dem Mittagessen können die Kinder wieder frei spielen oder schwimmen“, sagt Rebecca Grüner, die das Camp mit Alexandra Schöbe-Borchert vorbereitet hat. „Wir bereiten die Kinder auf die Schwimmprüfungen vor, damit sie hier ihre Abzeichen machen können“, sagt Grüner. Laut Schöbe-Borchert sind einige Eltern froh, dass ihre Kinder im Camp schwimmen lernen können, weil die Kurse des Freibads ausgebucht und im vorigen Jahr wegen Corona ganz ausgefallen sind. Nach der Abschlussrunde, in der die Gruppensprecher über die Glanzlichter des Tages berichten, können Eltern ihre Kinder ab 15.30 Uhr abholen.

Kinder spielen mit Betreuer Alexander Hinzmann das Spiel „Ich hab' dich“. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Nach Grüners Worten ist Sprachförderung das Hauptziel des Camps. Deshalb unterstützt die Lotto-Sport-Stiftung die Veranstaltung, an der auch Kinder mit Migrationshintergrund teilnehmen, mit 2500 Euro. „Spielerisch sollen die Kinder im Alltag die deutsche Sprache lernen“ , sagt Grüner. Wegen der Corona-Pandemie gibt es noch einen zweiten Förderschwerpunkt: Die Kinder sollen nach dem Homeschooling wieder soziale Kontakte mit Gleichaltrigen knüpfen.

Das erste Feriencamp endete am Freitag, 6. August. Das zweite beginnt am Montag, 2. August.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller