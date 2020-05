Auf der Von-Uttensen-Straße in Uetze ist am Donnerstagnachmittag ein Streit zwischen zwei jungen Vätern eskaliert, offenbar weil keiner den anderen verstehen konnte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, bei dem einer der beiden verletzt wurde.

Die Polizei in Uetze ist am Donnerstagnachmittag zu einem handgreiflichen Streit in Von-Uttensen-Straße gerufen worden. Quelle: imago stock&people (Symbolbild)