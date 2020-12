Obershagen

Ein 24-jähriger Mann hat Sonntagmorgen in Uetze-Obershagen auf einen Wohnungsnachbarn eingeschlagen. Der Täter hat ihn dabei so schwer verletzt, dass der 26-Jährige mit Verdacht auf Nasenbeinbruch zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Das Opfer, seine Freundin und ein Freund hielten sich in der Wohnung des 26-jährigen auf, wo sie gemeinsam Musik hörten. Gegen 5 Uhr gesellte sich 24-Jährige, der ebenfalls in dem Haus an der Hauptstraße wohnt, dazu. Kurz darauf gerieten der 24-Jährige und der 26-Jährige in Streit. Warum, konnte die Polizei bislang nicht in Erfahrung bringen. Plötzlich soll dann der Jüngere mehrere Male mit der Faust auf sein Gegenüber eingeschlagen haben. Daraufhin ging der Freund des 26-Jährigen dazwischen. In dieser Situation hat der 24-Jährige offensichtlich abermals zu einem gezielten Faustschlag in das Gesicht des Opfers ausgeholt und ihm hierbei vermutlich die Nase gebrochen. So haben der 26-Jährige, seine Freundin und sein Freund den Ablauf gegenüber der Polizei geschildert.

Der 24-Jährige, der polizeilich bekannt ist, hat sich laut Polizei nicht zum Tathergang geäußert. Die nach der Attacke herbeigerufene Polizei traf den Täter zwar in einer Wohnung im Obergeschoss des Hauses an. Gegenüber den Beamten erklärte er lediglich, dass er zur Tatzeit in die untere Wohnung gegangen sei. Dies sei ja „normal“.

Von Anette Wulf-Dettmer