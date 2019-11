Uetze

Ein 19-Jähriger hat am Freitagabend einen 38-jähriger Mann in Uetze attackiert, der gerade auf dem Heimweg war. Das Opfer schilderte der Polizei, dass der Täter ihm aufgelauert habe: In der Flütjenburgstraße habe plötzlich ein Mercedes Vito nehmen ihm gehalten. Aus dem Fahrzeug sei der 19-jährige Sohn des Fahrzeughalters ausgestiegen – beide seien dem Opfer persönlich bekannt. Der junge Mann habe ihm unvermittelt mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht und an den Kopf geschlagen. Im Anschluss soll der Verdächtige mit dem Auto davongefahren sein. Einen Wortwechsel soll es nicht gegeben haben.

Die Beifahrerin des Verdächtigen, die das Opfer nicht kennen soll, habe ihn allerdings während des Angriffs lautstark aus dem Auto heraus angeschrien, berichtete das Opfer. Sie habe den 38-Jährigen als eigentlichen Verursacher der Auseinandersetzung beschuldigt. Die Polizei vermutet, dass der Hintergrund des Angriffs ein Diebstahl sein soll, den der 38-Jährige begangen habe.

Die Verletzungen, die der 38-Jährige bei der Attacke erlitt, seien so schwer, dass ein Rettungswagen ihn in den Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) brachte. Die Ärzte konnten dann jedoch Entwarnung geben, das Opfer trug zum Glück nur leichte Kopfverletzungen davon. Erst nach der Behandlung konnte die Polizei den Mann zu dem Vorfall befragen. Da er seinen Angreifer kennt, konnten die Beamten auch diesen aufsuchen. Ihn erwartet mindestens ein Verfahren wegen Körperverletzung.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer