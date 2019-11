Fußballspiel des Jahrhunderts: Als der FC Bayern 1984 in Hänigsen auflief

Hänigsen

Für viele Einwohner aus Uetze-Hänigsen ist es noch heute das Spiel des Jahrhunderts, wenn nicht des Jahrtausends: die Begegnung am 21. November 1984 zwischen dem TSV Friesen Hänigsen und dem FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Fotos und Zeitungsberichte über das Pokalspiel, das 16.000 im Hänigser Stadion verfolgten, füllen zu einem Drittel den Aktenordner „TSV Friesen – Fußball 1923 bis 1984“ im Archiv der Hänigser Heimatstube.

„Ich war bei dem Spiel. Es war am Buß- und Bettag“, sagt Heimatbund-Mitglied Gerd Kroll. An dem Tag habe es geregnet. Der TSV Friesen habe acht Gegentreffer kassiert, erinnert sich der Hänigser. Mit 8:0 Toren fertigte der FC Bayern die Heimmannschaft ab. „Meine Eintrittskarte habe ich der Heimatstube gespendet“, erzählt Kroll. Die Karte liegt dort in einer Vitrine.

Hoeneß schüttelt Polizisten die Hände

Fotos aus dem Aktenordner mit den Dokumenten zu dem Spiel zeigen unter anderem den Bayern-Manager Uli Hoeneß, der Polizisten die Hände schüttelt, den deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der an den Zuschauern vorbei auf das Spielfeld geht, und den Bayern-Trainer Udo Lattek, der seinen Hänigser Kollegen Fredi Rotermund begrüßt. Andere Bilder dokumentierten, dass damals zum Beispiel auch der belgische Nationaltorwart Jean-Marie Pfaff, der dänische Mittelfeldstar Sören Lerby sowie die deutschen Nationalspieler Klaus Augenthaler, Wolfgang Dremmler und Dieter Hoeneß zu dem Starensemble aus München gehörten.

Dieses Foto des Rekordnationalspielers Lothar Matthäus gehört zum Fundus der Hänigser Heimatstube Quelle: Heimatbund Hänigsen

Udo Lattek (rechts) begrüßt seinen Hänigser Trainerkollegen Fredi Rotermund. Quelle: Heimatbund Hänigsen

Angesichts dieser Fußballprominenz war Hänigsen schon Wochen vorher im Bayern-Fieber. Ein riesiges Transparent „ FC Bayern – Herzlich willkommen“ überspannte auf dem Burgdorfer Berg vor der dortigen Tankstelle die Landestraße 311. Der Tankstellenbesitzer hatte auch das Transparent „Hurra, die Bayern kommen“ für das Stadion gestiftet. Ein Schumacher hatte in seinem Schaufenster ein Ballnetz mit Schuhen aufgehängt. Wer erriet, wie viele Schuhe im Netz waren, bekam eine der heiß begehrten Sitzplatzkarten.

Kamerateam des ZDF dreht in Hänigsen

Das Pokalspiel machte Hänigsen nicht nur bei Fußballfans bundesweit bekannt. Ein Kamerateam des ZDF drehte einige Tage vor dem Spiel in Hänigsen, um den Ort dem Fernsehpublikum vorzustellen. Der Beitrag wurde in der Sendung „Tele-Illustrierte“ ausgestrahlt.

Der erwartete Zuschauerandrang stellte den TSV Friesen vor eine organisatorische Herausforderung. Damit alle Zuschauer im Stadion Platz fanden, stelle er Zusatztribünen auf. Auf einem Feld südlich der Bockwindmühle richtete er einen Parkplatz für 1000 Autos ein. Autofahrer aus den Richtungen Uetze und Celle sollten ihre Wagen auf dem Schützenplatz oder auf dem Parkplatz des Bergwerks Riedel abstellen.

Verkehrsbetriebe Bachstein richten Pendelverkehr ein

Die Verkehrsbetriebe Bachstein richteten von dort aus einen Buspendelverkehr zu ihrem Betriebsgelände an der Friedhofstraße ein. Außerdem setzten sie zusätzliche Busse von Burgdorf nach Hänigsen ein. Die Polizei riet Besuchern aus dem Großraum Hannover, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Die 16.000 Zuschauer sind bis heute Vereinsrekord des TSV Friesen. Nicht nur das Eintrittsgeld klingelte in der Vereinskasse. Der Sportverein verkaufte an dem Tag 10.000 Würstchen, 6000 Brötchen, 2000 Bouletten, 4000 Liter Bier und 2000 Liter Glühwein.

„Es waren auch noch andere große Mannschaften hier“, erinnert sich Gerd Kroll. Spartak Moskau, Werder Bremen und Borussia Dortmund seien in den Achtzigerjahren bei Freundschaftsspielen gegen den TSV Friesen angetreten. „Auch der HSV hat hier gespielt – aber nicht gegen Friesen Hänigsen, sondern gegen die Nationalmannschaft der Tschechoslowakei“, erzählt der Hänigser. Auch diese Eintrittskarten hat er der Heimatstube gespendet.

Das Stenogramm zum Spiel 21. November 1984, DFB-Pokal. 2. Runde Ergebnis:08 (Halbzeitstand: 0:3) Aufstellung TSV Friesen Hänigsen: Frank (TW), Bohlen, Bokelmann, Crignis (46. Pöttgen), Kiehne,Krüger, Mosert, Niermuth, Peithmann, Schmotz (51. Schnell), Wielitzka. Aufstellung FC Bayern München: Pfaff (TW), Augenthaler, Eder, Willmer, Dremmler (58. Martin), Lerby, Matthäus, Nachtweih, Dieter Hoeneß, Kögl (46. Mathy), Michael Rummenigge. Schiedsrichter: Hans Wahmann Tore: Michael Rummenigge (28., 67.), Augenthaler (31.), Dieter Hoeneß (44.), Lerby (52.), Nachtweih (56., 58.), Willmer.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller