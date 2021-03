Uetze

16 Neuinfektionen seit vergangenen Freitag und einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 136,1 hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montag, 8. März, für die Gemeinde Uetze gemeldet. Das Beunruhigende: Die vielen neuen Corona-Fälle sind nicht auf einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim zurückzuführen, sondern haben laut Regionssprecher Christoph Borschel ihren Ursprung im privaten Umfeld. Das einzig Tröstliche: Neue Todesfälle sind nicht zu beklagen. Seit Pandemiebeginn sind zwölf Uetzer an oder mit Covid-19 gestorben.

Am vergangenen Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz – sie gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner positiv getestet wurden – in der Gemeinde noch bei 77,8. Grund für den rapiden Anstieg: Seit vergangenen Montag wurde bei insgesamt 28 Uetzern das Sars-CoV2-Virus nachgewiesen. Seit Pandemiebeginn vor zwölf Monaten wurden damit 446 Menschen in der Gemeinde positiv auf den Erreger getestet.

Krisenstab der Gemeinde tagt am Dienstag

Regionsweit liegt die Inzidenz am Montag bei 103,8. Damit wird es vorerst wohl keine Lockerungen der Corona-Auflagen in den Regionskommunen geben. Der Krisenstab der Gemeinde Uetze tagt am Dienstagnachmittag, um zu entscheiden, wie die neue Corona-Verordnung der Region umzusetzen ist. „Wir gehen davon aus, dass für Uetze alles bleibt, wie es ist “, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. Das heißt: In den Kindertagesstätten gibt es nur eine Notbetreuung. Nur die Grundschulen und die jeweiligen Abschlussklassen haben neben Homeschooling auch Präsenzunterricht, wobei die Präsenzpflicht der Schüler ausgesetzt bleiben wird. Für private Treffen wird weiterhin die Regel gelten: Ein Hausstand darf Besuch von nur einer Person bekommen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Erst wenn der I-Wert sieben Tage lang unter 100 liegt, sind Lockerungen möglich.

Polizei löst Jugendtreffen in Hänigsen auf

Am vergangenen Freitagabend hat die Polizei am Kiesteich am Böschansweg in Hänigsen wieder private Treffen von Jugendlichen aufgelöst. Bei einer Kontrollfahrt waren der Polizei mehrere Jugendliche aufgefallen, die sich dort in Gruppen zusammengefunden hatten. Als die Beamten sich um 19.40 Uhr mit ihrem Fahrzeug dem Teich näherten, sind sofort mehrere Jugendliche in unterschiedliche Richtungen davongelaufen. Nur drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren konnten die Polizisten kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass sie aus drei Uetzer Haushalten kamen. Gegen sie leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung ein.

So sieht bei Uetzes Nachbarn aus

Auch in Uetzes Nachbarkommunen ist die Corona-Lage alles andere als entspannt. Für Burgdorf hat das Gesundheitsamt 18 Neuinfektionen seit vergangenen Freitag gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 117,4. Im selben Zeitraum wurden 14 Lehrter positiv auf das Virus getestet. Die Inzidenz in der Stadt liegt am Montag bei 146,4 (Freitag 173,2). Ursache für den Anstieg in Lehrte ist ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in der vergangenen Woche.

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sah die Corona-Lage am Montag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldete einen Inzidenzwert für Celle von 65,9 (Freitag 54,7), für Gifhorn von 38,5 (40,8) und für Peine von 123,9 (101,6). Landesweit liegt der I-Wert am 8. März bei 64,7.

Von Anette Wulf-Dettmer