In den vergangenen 24 Stunden ist nur ein weiterer Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gleichzeitig gilt ein Infizierter als genesen, somit bleibt es bei 29 akuten Corona-Fällen vor Ort. Am Mittwoch hatte das Gesundheitsamt der Region acht neue Fälle an nur einem Tag gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden 139 Menschen in Uetze positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Dienstag auf 48,6 gefallen und am Mittwoch auf 77,7 gestiegen war, liegt am Donnerstag bei 72,9.

Krisenstab wartet auf Verordnung der Region

In den Schulen und Kitas der Gemeinde gibt es derzeit (Stand 29. Oktober) keine Corona-Fälle. Die Gemeinde wartet nach Angaben von Rathaussprecher Andreas Fitz auf die Verordnungen der Region Hannover für den Teil-Lockdown, der am 2. November in Kraft treten soll. Dann werde der Krisenstab schauen, ob in Uetze Handlungsbedarf besteht, um die verschärften Corona-Auflagen umzusetzen. Dabei wird es laut Rathaussprecher Andreas Fitz unter anderem darum gehen, wie der Politikbetrieb und der Arbeitsalltag im Rathaus weiterläuft und welche Aktivitäten trotz Hygienekonzept einzustellen sind.

Die Sperrstunde für gastronomische Betriebe galt seit vergangener Woche auch in Uetze. Doch das ist im Prinzip Schnee von gestern. Denn ab Montag, wenn der Teil-Lockdown in Kraft tritt, müssen Gaststätten wieder komplett schließen – nur ein Abhol- oder Lieferservice ist erlaubt. Am Dienstag hatte der Krisenstab beschlossen, dass auf Uetzes Straßen und auch auf dem Hindenburgplatz keine Maskenpflicht besteht. Möglicherweise wird die Gemeinde dies mit dem Teil-Lockdown ändern.

So ist die Corona-Lage in den Nachbarkommunen

Für Uetzes Nachbarkommune Burgdorf meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag 16 Menschen (20 am Mittwoch) als infiziert, was die Sieben-Tage Inzidenz auf 9,5 senkt, der niedrigste Wert aller Regionskommunen. In Lehrte gibt es hingegen 14 neue Corona-Fälle, insgesamt gelten 77 Lehrter als akut infiziert. Der Inzidenzwert steigt auf 109,3 – nach Ronnenberg mit 152,8 der zweithöchste Wert in der Region. Regionsweit wurden in den vergangenen 24 Stunden weitere 63 Menschen positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet, sodass die Zahl der akut Infizierten am Donnerstag auf 717 gestiegen ist. Der Inzidenzwert liegt bei 86,5.

