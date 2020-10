Uetze

In den vergangenen 24 Stunden ist nur ein weiterer Uetzer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gleichzeitig gilt ein Infizierter als genesen, somit bleibt es bei 29 akuten Corona-Fällen in der Gemeinde. Seit Pandemiebeginn wurden bislang 140 Menschen in Uetze positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 63,2 gesunken, am Donnerstag lag sie noch bei 72,9.

Krisenstab erwartet Verordnung noch heute

In den Schulen und Kitas der Gemeinde gibt es derzeit (Stand 29. Oktober) keine Corona-Fälle. Die Gemeinde wartet nach Angaben von Rathaussprecher Andreas Fitz auf die Verordnung der Region Hannover für den Teil-Lockdown, der am 2. November in Kraft treten soll. „Sie muss heute noch kommen, sonst kann sie am Montag nicht in Kraft treten“, sagt Fitz am Freitagmittag. Es könne ohne Weiteres sein, dass sie erst um 17 Uhr in der Gemeinde vorliegt, das sei mit neuen Verordnungen in den vergangenen Corona-Monaten öfter passiert.

„Der Krisenstab der Gemeinde wird am Dienstagmorgen tagen.“ Dann werde geschaut, wo nachgesteuert werden muss, erklärt der Rathaussprecher. Es werde unter anderem auch darum gehen, wie der Politikbetrieb und der Arbeitsalltag im Rathaus weiterläuft und welche Aktivitäten trotz Hygienekonzept einzustellen sind. Am Dienstag, 27. Oktober, hatte der Krisenstab beschlossen, dass auf Uetzes Straßen und auch auf dem Hindenburgplatz keine Maskenpflicht besteht. Möglicherweise wird die Gemeinde dies mit dem Teil-Lockdown ändern.

So ist die Corona-Lage in den Nachbarkommunen

Für Uetzes Nachbarkommune Burgdorf meldet das Gesundheitsamt am Freitag, 30. Oktober, 14 Menschen (16 am Donnerstag) als infiziert. In Lehrte gibt es hingegen 19 neue Fälle, insgesamt gelten mit Stand von Freitag 92 Lehrter (am Vortag 77) als akut infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Lehrte mit seinen rund 40.000 Einwohnern 240 Menschen positiv auf den Sars-CoV2-Erreger getestet. Der Inzidenzwert steigt auf 138,2 – nach Ronnenberg mit 144 der zweithöchste in der Region. Regionsweit wurden in den vergangenen 24 Stunden weitere 236 Menschen positiv getestet, sodass die Zahl der akut Infizierten am Freitag auf 1515 (Donnerstag: 1364) gestiegen ist. Der Inzidenzwert der gesamten Region liegt aktuell bei 82,9 (72,5).

Von Anette Wulf-Dettmer