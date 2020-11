Sozialfonds Uetze startet Weihnachtsaktion „Ein Stern für Kinder“

Uetze

Die Weihnachtszeit ist traditionell die Zeit, in der Spenden gesammelt werden. Der Sozialfonds Uetze, eine gemeinsame Initiative aller fünf evangelisch-lutherischen Kirchen sowie der Gemeindeverwaltung, hält es da nicht anders. Unter dem Motto „Ein Stern für Kinder“ bittet der Sozialfonds um Geldspenden. Eingesetzt wird das Geld, um Uetzer Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Dies geschieht mit Einzelfallhilfen, indem beispielsweise Schulbedarf oder ein Schulausflug mitfinanziert werden. Zudem werden Bildungsangebote, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten unterstützt.

„Der Sozialfonds Uetze finanziert sich ausschließlich über Spenden und ist daher auf die aktive Unterstützung von Firmen, Bürgerinnen und Bürgern aus unserer Gemeinde angewiesen“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, werden bunte Sterne in öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aufgehängt. Geldspenden können dem Sozialfonds unter dem Betreff „Ein Stern für Kinder“ überwiesen werden. Die Kontonummer ist auf der Homepage der Gemeinde unter dem Stichwort Sozialfonds Spendenkonto zu finden. Wer die Aktion unterstützen will, kann Sterne gestalten und Fotos davon an die E-Mail-Adresse sozialarbeit@uetze.de senden. Sie werden in der Weihnachtszeit auf der Homepage www.uetze.de veröffentlicht.

Von Anette Wulf-Dettmer