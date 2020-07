Schwüblingsen

Wer dieser Tage auf der Kreisstraße 125 in der Gemeinde Uetze unterwegs ist, dem ist das Plakat an dem kleinen backsteinernen Pumpenhäuschen am Straßenrand kurz hinter dem Ortsausgang Schwüblingsens vielleicht schon aufgefallen. Mit der Information will Landwirt Hartmut Hasberg darauf hinweisen, dass er sich von einem wissenschaftlichen Institut der TU München-Weihenstephan beraten lässt – mit dem Ziel, seine Kartoffelfelder mit so wenig Pflanzenschutzmitteln wie möglich gesund zu erhalten.

„Es ist das erste Mal, dass ich mitmache“, sagt Hasberg. Auf Feld hinter dem Pumpenhaus baut er unterschiedliche Kartoffelsorten an: eine stärkereiche Knolle für die Herstellung von Chips und Püree, eine Speisekartoffel, die er ab August ernten wird, und „Belana für die Lagerung im Winter“. Es gibt zahlreiche Krankheiten, die die Kartoffelpflanzen befallen können. Eine der gravierendsten ist die Krautfäule. Wird der Pilz mit dem Namen Phytophthora nicht abgetötet, kann er alle Pflanzen eines Feldes befallen und weitgehend zerstören. Auf dem Plakat sind Fotos zu sehen, auf denen gezeigt wird, wie mit Krautfäule und mit Alternaria, ebenfalls ein Pilz, befallene Pflanzen aussehen.

Das feuchtwarme Wetter der vergangenen Tage sei ideal für die Pilze, sie hätten die Kartoffelpflanzen stark befallen. Um der Pilze Herr zu werden, müsse in kürzeren zeitlichen Abständen gespritzt werden, erläutert Hasberg. Aus Weihenstephan bekommt er per Newsletter aktuelle regionsspezifische Analysen zum Witterungs- und Krankheitsverlauf sowie zum Krankheitsdruck. Diese sollen den Landwirten helfen, die passenden Entscheidungen im Sinne einer sparsamen Verwendung des Pilzbekämpfungsmittels für ihre Kartoffelbestände zu treffen.

Das Institut der TU München-Weihenstephan betreut für dieses Programm Versuchsfelder überall in Deutschland, wo Kartoffeln angebaut werden. „Es ist für mich auch interessant zu sehen, wie der Pilzbefall in anderen Ackerregionen aussieht“, sagt Hasberg. Zurzeit sei fast überall Krautfäule in den Kartoffeln.

Von Anette Wulf-Dettmer