So feiern die Kirchen das Osterfest in der Corona-Pandemie

Uetze

Wegen der Corona-Epidemie dürfen Christen an Ostern – ihrem wichtigsten religiösen Fest – nicht gemeinschaftlich feiern. Um den Menschen in diesen schwierigen Wochen trotzdem Trost zu spenden und die frohe Osterbotschaft zu verkünden, haben sich die Kirchengemeinden in Uetze etwas einfallen lassen.

Ostersegen to go in Eltze und Dedenhausen

Vor den evangelisch-lutherischen Kirchen in Eltze und Dedenhausen werden Pastor Karl-Heinrich Waack und der Lektor gesegnete Osterkerzen stellen – zum Abholen. „Wir läuten am Sonntag um 10.30 Uhr in Dedenhausen und Eltze“, kündigt Pastor Karl-Heinrich Waack an. Danach werden sie eine kurze Andacht in den sonst leeren Gotteshäusern halten, der eine in Eltze, der andere in Dedenhausen. „Ohne Publikum wird die Osterkerze angezündet, ein Gebet gesprochen und das Evangelium verlesen“, erläutert Pastor Waack. Im Anschluss würden sie weitere Kerzen an der Osterkerze anzünden und diese vor die jeweilige Kirchentür stellen.

Glocken läuten auch Karfreitag

In Dedenhausen und Eltze werden die Kirchenglocken außerdem am Karfreitag um 10.30 Uhr läuten. Dann für ein Gebet. „Wer ein Gebetsanliegen hat, kann es ans Pfarramt schicken“, sagt Waack. Die E-Mail-Anschrift lautet eltze@kirche-peine.de.

Uetzer Pastoren drehen Video

Via Internet will die Kirchengemeinde Uetze-Katensen nach den Worten ihres Pastors Andreas Kiebeler „die frohe Botschaft zu den Menschen bringen, dass das Leben siegt“. In diesen Tagen werden in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Uetze Videoaufnahmen für einen Internetgottesdienst angefertigt. Die frühere Kantorin Annegret von Collande werde die Orgel spielen. Die Liedtexte würden eingespielt. So könne jeder mitsingen, der sich das Video anschaue, sagt Kiebeler.

Der Gottesdienst, den seine Kollegin Heidrun Kück mitgestalten werde, dauere etwa ein halbe Stunde. „Wir werden das Video auf YouTube hochladen“, kündigt Kiebeler an. Voraussichtlich könne man ab Karsonnabend auf der Homepage www.kirche-uetze.de einen Link anklicken, der zu dem Video führt.

Osterbotschaft auf dem Postweg

Die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen hat nach Auskunft ihres Pastors Ulrich von Stuckrad-Barre an alle ihre Mitglieder einen Osterbrief verschickt, den er mit seinem Kollegen Steffen Lahmann verfasst hat. „Wir wollen alle erreichen“, sagt von Stuckrad-Barre. Deshalb hätten er und Lahmann diesen Weg gewählt.

Abendmahl in den eigenen vier Wänden

Die Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen lädt normalerweise für Gründonnerstag zu einem Tischabendmahl ein. Weil das in diesem Jahr nicht möglich ist, empfiehlt Pastor Tibor Anca, einen Abendmahlsgottesdienst zu Hause zu feiern. Eine Anleitung dafür veröffentlicht er auf der Homepage www.kirche-dollbergen.de. Am Karfreitag können sich Interessierte ab 9 Uhr auf der Internetseite der Kirchengemeinde zudem einen Videofilm eines Gottesdienstes in der St.-Petri-Kirche in Steinwedel ansehen.

Nach dem Glockengeläut am Ostersonntag spielen zwei Posaunisten auf der Wiese neben dem Dollberger Gemeindehaus ab 10.15 Uhr Choräle. Der Musik sollen die Bürger aber nur aus der Ferne lauschen. „Wir laden nicht zu einer Versammlung ein“, stellt Anca klar. „Außerdem werden in beiden Dörfern Osterüberraschungen ausgeteilt“, kündigt er an. Auf der Homepage der Gemeinde will er auf die Stellen hinweisen, an denen die Gemeindemitglieder die Überraschungen abholen können.

Katholische Gemeinde geht online

Ab Gründonnerstag feiert die katholische St.-Nikolaus-Gemeinde Burgdorf, zu der auch die Uetzer und Hänigser Katholiken gehören, sechs Gottesdienste ohne Besucher. Von den Feiern werden Aufnahmen gemacht, die zeitversetzt auf der Homepage www.st-nikolaus-burgdorf.de anzusehen beziehungsweise anzuhören sind. Die Abendmahlsfeier in der Uetzer St.-Matthias-Kirche am Gründonnerstag wird am selben Tag etwa ab 21 Uhr im Internet für die Gläubigen zur Verfügung stehen.

Die katholische St.-Matthias-Kirche in Uetze ist auch während der Corona-Epidemie tagsüber für Gebete geöffnet. Während des Abendmahls am Gründonnerstag und der Ostervesper am Sonntag wird sie jedoch abgeschlossen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Als Hördatei will die Kirchengemeinde die Kreuzwegandacht, die in der St.-Nikolaus-Kirche in Burgdorf stattfindet, am Karfreitag gegen 10 Uhr ins Internet stellen. Ein Video wird von der Karliturgie in Burgdorf gedreht (am Karfreitag ab circa 17 Uhr im Internet). Pfarrer Martin Karras segnet die Osterkerze am Karsonnabend in Burgdorf (ab 21 Uhr im Internet). „Wer möchte, für den wird eine Kerze mit Namen entzündet“, sagt Karras. Wer das wünscht, kann sich im Pfarramt melden unter Telefon (05136) 899290 oder per E-Mail an pfarramt@st-nikolaus-burgdorf.de.

Karras will auch während der Ostervesper am Sonntag in der Uetzer St.-Matthias-Kirche (im Internet ab 20 Uhr) Osterlichter, die mit Namen versehen sind, anzünden. Allerdings müssen sie wie die Kerzen in Burgdorf in der Kirche bleiben. Karras hat die Dienstanweisung erhalten, wegen der Corona-Epidemie keine Osterlichter herauszugeben.

Pastoren in Uetze sind weiterhin erreichbar Die Pastoren aller Kirchengemeinden in Uetze können zwar nicht mit den Menschen zusammentreffen, doch sie haben weiterhin ein offenes Ohr für alle, die ein Gespräch mit ihnen suchen. „Wir nehmen alle unsere seelsorgerische Aufgabe wahr“, versichert der Hänigser Pastor Steffen Lahmann. In der Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen sind Pastor Steffen Lahmann unter Telefon (05147) 254 und Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre mobil unter Telefon (0151) 56421737 erreichbar. In der Kirchengemeinde Uetze-Katensen erwarten Pastorin Heidi Kück-Witzig unter Telefon (0 5173) 922728 sowie Pastor Andreas Kiebeler, Telefon (0 51 73) 922634 oder (05136) 9738098, die Anrufe der Menschen. In der Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen ist der Ansprechpartner Pastor Tibor Anca, seine Rufnummer lautet (05132) 5045860. In der Kirchengemeinde Eltze-Dedenhausen ist Pastor Karl-Heinrich Waack unter Telefon (05173) 922603 zu erreichen.

