So bereitet die Gemeinde Uetze den Neustart ihrer Schulen vor

Uetze

Ende April öffnen auch in Uetz die Schulen wieder. Damit sie nicht zur Drehscheibe für das Coronavirus werden, sollen dort strenge Hygieneregeln gelten. Mit der Bereitstellung von ausreichend Seife, Papierhandtüchern und Desinfektionsmittel werde es nicht getan sein, sagt Uetzes Erste Gemeinderätin Ursula Tesch. Bei ihr laufen alle Fäden für die Vorbereitung des Unterrichtsbeginns in den Schulen ab dem 27. April zusammen. „Sehr viel Kleinkram muss geregelt werden“, sagt sie.

Das niedersächsische Kultusministerium hat angekündigt, einen Musterhygieneplan für die Schulen zur Verfügung zu stellen. Bis Freitagmittag war dieser in der Gemeinde Uetze allerdings noch nicht per Mail eingegangen, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz auf Anfrage.

Anzeige

Mindestens einmal am Tag reinigen

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Sanitärräume mindestens einmal am Tag gründlich zu reinigen sind“, sagt Tesch. Dazu gehöre auch, dass Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel ausreichend bereitgestellt und regelmäßig nachgefüllt werden. In Dänemark beispielsweise seien Schüler und Lehrer angehalten, alle zwei Stunden ihre Hände zu waschen. „Wir haben nicht das Problem, dass wir nicht starten können, weil Desinfektionsmittel fehlt“, betont Tesch. Für den Anfang sei genug vorhanden, aber beim Nachschub könnte es, wie überall im Land, schwierig werden.

Weitere NP+ Artikel

Die Erste Gemeinderätin geht davon aus, dass auch Klassenzimmer und alle anderen Räumlichkeiten intensiver gesäubert werden müssen. Zudem sind räumliche Engpässe in den Schulgebäuden zu entzerren, um die Abstandsregeln einzuhalten. „Die Sekretariate sind in der Regel relativ klein, dafür muss eine Regelung gefunden werden“, sagt sie.

Geschaut werden müsse auch, wo während des Schulbetriebs Infektionsherde entstehen können, wie in Corona-Zeiten Erste Hilfe geleistet werden kann und ob die Pausenflächen anders einzuteilen sind, damit die Schüler auf Abstand bleiben können.

Gemeinde und Schulen entscheiden gemeinsam

Die Gemeinde will dies alles in enger Absprache mit den Schulen regeln. Die Abstimmungsgespräche sind für Anfang nächster Woche geplant. Den Anfang macht das Schulzentrum, denn dort werden ab Montag, 27. April, die Schüler unterrichtet, die sich auf Abschlussprüfungen vorbereiten. Ab 4. Mai beginnt der Unterricht in den Grundschulen, zunächst für die Viertklässler. Das Kultusministerium hat festgelegt, dass in halber Klassenstärke unterrichtet wird, wobei die Lerngruppen im wöchentlichen, tageweisen und täglichen Wechsel in der Schule und zu Hause lernen. So soll sichergestellt werden, dass Schüler und Lehrkräfte nicht zu eng aufeinanderhocken.

Geklärt werden müsse zudem, wie der Schülerverkehr laufen soll, sagt Tesch. Träger sei zwar die Region Hannover, aber die Kommunen müsse dieser die erwarteten Schülerströme melden. „Eine Möglichkeit wäre natürlich, den normalen Schulfahrplan wieder einzusetzen“, sagt Tesch. Das hätte den Vorteil, dass in den Bussen genug Platz wäre, damit die Schüler den Abstand zueinander einhalten könnten.

Gemeinde ebnet Weg in die Bildungscloud

Der Schulträger ist aber nicht nur gefragt, wenn es um coronataugliche Räumlichkeiten geht. Die Gemeinde muss zudem dafür sorgen, dass die Lehrkräfte und Schüler die Niedersächsische Bildungscloud ( NBC), ein kostenloses Lernmanagement-System, für das Lernen zu Hause nutzen können. Dieses will das Kultusministerium in den nächsten Tagen für alle Schulen freischalten.

„Die technischen Voraussetzungen sind in Uetze vorhanden“, sagt Tesch. „Wir werden die Schulen jetzt unterstützen, dass alle digitalen Endgeräten auch mit der Cloud kommunizieren können.“ Zudem sollen Schüler, die weder PC, Smartphone, Laptop noch Tablet haben, Leihgeräte bekommen. Das Geld für den Kauf neuer Geräte werde aus dem Topf des Digitalpakts genommen.

Eltern müssen weiterhin keine Kita-Gebühren zahlen Die Kindertagesstätten werden aller Voraussicht nach vor den großen Sommerferien nicht wieder öffnen. Einziges Zugeständnis an die Familien mit Kleinkindern: Weitere Berufsgruppen sollen die Möglichkeit haben, die Notbetreuung in den Kitas zu nutzen. Auch die Gemeinde Uetze werde das umsetzen, sagt Bürgermeister Werner Backeberg. „Der entscheidende Punkt ist aber ein anderer: Die Verfügung, für welchen Personenkreis das gilt, liegt uns noch nicht vor“, sagt er. Sicher ist hingegen, dass die Eltern in Uetze auch über den April hinaus weder Kita-Gebühren noch Essensgeld bezahlen müssen. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hatte Mitte März einstimmig entschieden, dass ab 1. April weder Gebühren noch Essensgeld von den Konten der Eltern abgebucht werden – und zwar bis auf Weiteres. „Die Regelung gilt solange, wie die Kitas geschlossen bleiben müssen“, bekräftigte Backeberg die Entscheidung am Freitag. Andere Kommunen hatten den Verzicht auf die Kita-Gebühren nur für den April beschlossen. Der Einnahmeverlust für die Gemeinde liegt laut Rathauschef bei rund 50.000 Euro im Monat. Zurzeit werden in den kleinen Notgruppen in den Uetzer Kitas täglich rund 30 Kinder betreut. „Die Anzahl hat sich über die Wochen erhöht“, sagt Backeberg. Anfangs waren es nur um die 14 Kinder gewesen. Lesen Sie auch: Eltern zahlen ab 1. April keine Kita-Gebühren

Lesen Sie auch:

Wer geht wann wieder zur Schule? – Ein Überblick

So haben die Dollberger Grundschüler bis zu den Osterferien gelernt

Von Anette Wulf-Dettmer